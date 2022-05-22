Путін швидше дочку поставить, ніж Патрушева, – Фейгін про наступників глави Кремля

Володимир Путін за необхідності не передасть свої повноваження президента Миколі Патрушеву. Він краще поставить на своє місце дочку, ніж секретаря Ради безпеки Росії.

Таку думку 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Путін перехворів на рак, – режисер Олівер Стоун

За його словами, Патрушев особисто не “мітить” на місце Путіна. Він цього не хоче.

"Він і не потягне, бо в нього немає нічого з того, що було в Путіна, коли він став президентом", – наголосив Фейгін.

Правозахисник зазначив, що Путіна Єльцин не просто зробив прем'єром, а посадив на своє місце. Єльцин пішов з посади президента за три місяці до виборів і залишив Путіна виконувати його обов'язки.

А Путін не зможе передати керівництво. Якби йому вже "припекло", то він швидше поставить свою дочку Катерину Тихонову. Це для нього більш прийнятно та є кращим варіантом. Вона в свою чергу змінила б прізвище на Путін. А от Патрушева точно ні (не поставить на своє місце – 24 канал),

– заявляє Фейгін.

Правозахисник згадує, що у 2008 році перед виборами Путін вибрав своїм приємником не генерала Іванова з КДБ, бо знав, що той його може легко вбити, а призначив Медвєдєва.

"А зараз ще жорсткіші люди в оточенні Путіна. І патрушев з таких, він ні перед чим не зупиниться. Тому я не дуже вірю в фігуру Патрушева, як такої", – додав Фейгін.

Дивіться повне інтерв’ю з Марком Фейгіним:



Патрушева не сприймають серйозно