Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна: однією з головних тем буде Україна

Китайський лідер Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Говорити вони збираються, зокрема, й про Україну.

Російський диктатор намірився давати "роз'яснення щодо позиції Росії" про ситуацію в Україні. Про це російським ЗМІ повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує 24 Канал.

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Тема України, безумовно, фігуруватиме на переговорах Путіна та Сі Цзіньпіна,

– сказав Пєсков.

Не обійшлось і без звинувачень Заходу. Кремлівський речник, заявив, що США не дають навіть знизити інтенсивність бойових дій в Україні. Про це, зокрема, також збираються говорити із Сі Цзіньпіном.

Зустріч почнеться о 16:30 за московським часом.

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