Путін заметушився після погроз Трампа й почав діяти в 2 напрямах

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що готовий до переговорів щодо завершення війни. Це сталося невдовзі після слів Дональда Трампа про те, що Росія зазнає краху, якщо продовжуватиме бойові дії.

Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що після погроз Трампа Путін довго думав, що робити. Тоді він вирішив піти одразу двома шляхами.

До теми Переговори про кінець війни: обіцянки та погрози Трампа, відмовки Путіна та позиція Зеленського

Що задумав Путін

"Путін заметушився "під клієнта" і це очевидно. Спочатку він мовчав. Трамп доволі агресивно у своїй манері погрожував. Хоч не зовсім чітко, але енергійно", – зауважив Ігор Ейдман.

Російський диктатор зосередився на двох напрямках. Перший – зухвало лестити Трампу, грати на його комплексах, наприклад, говорити, що у нього "вкрали перемогу" на виборах у 2020 році. Звісно, це абсурдні заяви, але Трамп у них вірить.

Другий напрямок – переводити стрілки на Україну та Володимира Зеленського за власну неготовність вести переговори. Зрозуміло, що Трамп їх вимагає, а участь України обов'язкова, бо домовлятися за спиною дуже низько,

– підкреслив політолог.

Путін не хоче вести ніякі перемовини з Україною, тому перекладає відповідальність на президента України й згадує про закон, який забороняє будь-які діалоги з російською владою.

Цікаво, чи зрозуміє Трамп, що Путін хоче його "розвести" цією дешевою метушнею. Сподіваюся, що так. Ба більше, останнім часом у США дуже добре працювала українська дипломатія. Вони унеможливлюють спроби Путіна показати Україну недоговороздатною,

– підсумував Ігор Ейдман.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про готовність до переговорів. Раніше Володимир Зеленський пояснював, що діалог можливий тільки, якщо країна-агресорка повернеться до кордонів 24 лютого 2022 року.