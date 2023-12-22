Путін сам загнав себе у пастку: як виникають чутки про смерть очільника Кремля
Про стан та здоров'я Владіміра Путіна постійно ширяться усілякі чутки. Довгий час навіть говорили, що Путін начебто помер від зупинки серця.
Такі вкиди трапляються постійно і на це є причина. Про це 24 Каналу розповів Ростислав Мурзагулов – російський опозиційний політтехнолог, заявивши, що Владімір Путін у цьому винен сам.
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Чому виникає багато чуток про стан Путіна
Професор Соловей, який ще наприкінці жовтня розповів про начебто "смерть" Владіміра Путіна продовжує заявляти, що російський президент мертвий, а замість нього країною керують двійники та близьке оточення Путіна.
Він спіймав Путіна в ту пастку, яку Путін сам собі і створив. Коли Путін відгородився від людей своїм 6-метровим забором, створив підґрунтя для будь-яких чуток: про те, що він помер, про те, що він гей. Будь-що можна про нього говорити, бо ніхто не знає правди,
– зауважив Ростислав Мурзагулов.
Владімір Путін приховував все про себе так довго, що власне самі чутки стали хоч якимось джерелом інформації про нього.
Можна навести приклад з американського досвіду. Там президент та його родина – абсолютно публічні люди. Адже, якщо приховувати банальні речі про себе, тоді за справу візьмуться журналісти. Так в суспільстві почне ширитися спекулятивна інформація.
"Найцікавіше, що взагалі будь-що може виявитися правдою. Ми справді бачимо багато нестикувань у поведінці Путіна: то він сидить за 6-метровим столом з президентом Франції, то обіймається з тисячею дагестанців. Де логіка? Його зовнішній вигляд постійно різний", – підкреслив політтехнолог.
Ба більше, у Кремлі самі ж підігрівають чутки щодо двійників Путіна. Тему на офіційному рівні коментував Дмітрій Пєсков. А на "прямій лінії" питання Путіну ставив… Путін, який представився студентом із Санкт-Петербурга. Тоді ж і сам диктатор заявив, що бути схожим на нього та говорити його голосом може "лише одна людина" – він сам.
"Смерть Путіна": що відомо про вкид
- Ввечері 24 жовтня телеграм-канал "Генерал СВР" поширив інформацію про те, що у Владіміра Путіна начебто сталася зупинка серця. Протягом двох місяців після цього Професор Соловей, який веде канал, не змінив риторику. Він вважає, що країною керує "людина, схожа на Путіна".
- Інформація про нібито смерть Путіна швидко поширилась у ЗМІ, зокрема, у західних. На вкид відреагували і у Кремлі. Так, прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков, заявив, що це фейк.
- У Головному управлінні розвідки наголосили критично ставитись до подібної інформації. Адже подібні вкиди можуть бути вигідні комусь, зважаючи, що першоджерелом новини був російський телеграм-канал.