Володимир Зеленський прибув до США, де проведе кілька важливих зустрічей. Напередодні приїзду президента України до Сполучених Штатів американські чиновники намагалися передати законодавцям важливе попередження.

Володимир Зеленський 11 грудня прибув до Вашингтону. Першочергово він зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном, а також із генералом Чарльзом Брауном.

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Лідер Кремля спостерігає за Конгресом США

Американський чиновник повідомив, що адміністрація відстежувала російське державне телебачення, яке нібито "святкувало" невдале голосування в Сенаті минулого тижня.

Це стосувалося просування додаткового пакета, який включав мільярди доларів додаткової допомоги Україні.

Путін дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Конгресі та Сполучених Штатах,

— запевнив чиновник.

Протягом декількох тижнів представники адміністрації попереджали, що час для схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні у боротьбі із Росією, закінчується.

Таким чином вони наголошують, що подібна допомога є важливим сигналом для інших країн щодо того, що їм може зійти з рук, а що ні. Першочергово це стосується тих, хто хоче порушити кордони інших держав.

За словами чиновника, потенційні агресори уважно стежать за тим, що відбувається.

Що відомо про візит Зеленського до США