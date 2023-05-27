Лавров відреагував на заяви, що Путін – ціль №1 для України: хоче санкцій для Києва від Заходу

Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав Україну "терористичною державою". І хоче, щоб Захід ввів санкції проти Києва.

Російські журналісти запитали у Сергія Лаврова про те, як він може прокоментувати слова представника ГУР України Вадима Скібіцького, який назвав Путіна "ціллю номер один" для українських спецслужб.

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Лавров назвав Україну терористичною державою

Сергій Лавров цинічно назвав Україну "терористичною державою", а українців неадекватними. Він сподівається, що Захід введе санкції проти України, тому що все дуже "серйозно".

Це терористична держава, вони самі себе вводять у цю якість. Я не сумніваюсь, що "ляльководи", які сидять у Вашингтоні і Лондоні, вже починають задумуватись про те, наскільки ці люди адекватні,

– сказав Лавров.

Що передувало