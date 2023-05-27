Лавров відреагував на заяви, що Путін – ціль №1 для України: хоче санкцій для Києва від Заходу
Глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав Україну "терористичною державою". І хоче, щоб Захід ввів санкції проти Києва.
Російські журналісти запитали у Сергія Лаврова про те, як він може прокоментувати слова представника ГУР України Вадима Скібіцького, який назвав Путіна "ціллю номер один" для українських спецслужб.
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Лавров назвав Україну терористичною державою
Сергій Лавров цинічно назвав Україну "терористичною державою", а українців неадекватними. Він сподівається, що Захід введе санкції проти України, тому що все дуже "серйозно".
Це терористична держава, вони самі себе вводять у цю якість. Я не сумніваюсь, що "ляльководи", які сидять у Вашингтоні і Лондоні, вже починають задумуватись про те, наскільки ці люди адекватні,
– сказав Лавров.
Що передувало
- 24 травня заступник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що українські спецслужби полюють на російських воєнних злочинців. За його словами, головною ціллю є диктатор Володимир Путін та ватажок найманців Пригожин.
- Згодом інший представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що мовиться не про ліквідацію, а про затримання. Україна хоче доставити Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, а не вбити його.
- Тим часом у Росії роздмухали з цього цілу трагедію. Речник Путіна Дмитро Пєсков через це вчергове назвав українців терористами та спробував заспокоїти росіян. Виглядає дуже комічно, адже усім відомо, хто справжня країна-терористка.