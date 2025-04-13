Путін відреагував на кривавий удар Росії по Сумах, де загинули десятки людей

Владімір Путін висловився про кривавий удар Росії по Сумах, який стався 13 квітня. Російський диктатор назвав цинічну причину обстрілу, через яку загинуло багато цивільних людей, зокрема й діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав диктатор про удар по Сумах

Владімір Путін повторив тезу своїх прихвоснів-пропагандистів про те, що, мовляв, російська армія влучила по "військовому об'єкту" у Сумах.

За словами диктатора, на місці удару буцімто відбувалося "нагородження тих, хто чинив злочини у Курській області".

Ну, наприклад, усім добре відомий удар наших збройних сил по конгрес-центру, ймовірно, Сумського університету. Громадянський це об'єкт чи ні? Цивільний. Але там проходило нагородження тих, хто вчинив злочини в Курській області та підрозділів ЗСУ, і націоналістів. І це ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, які мають здобути заслужену відплату,

– цинічно сказав Путін.

Російський диктатор не вперше прикривається воєнними злочинами проти цивільних, кажучи, що росіяни нібито завдають ударів "лише по військових". Водночас кадри з місця подій та свідчення очевидців говорять інше – Путін вчергове цинічно бреше.

Раніше про "удар по місцю нагородження особового складу ЗСУ" писало міністерство оборони Росії. Примітно, що обстріл стався на Вербну неділю – одне з головних свят християн у році.

До слова, російська армія пустила на центр Сум 2 балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23. Внаслідок цього у місті були значні руйнування, а також сталися займання.

У Сумах того дня загинули 36 людей, серед них було 2 дітей. Постраждало тоді 125 людей, серед них – 18 дітей. Крім того, як повідомив глава МВС Ігор Клименко, серед постраждалих – 14 поліцейських.

Варто зазначити, що наша розвідка та військові виявили пункти, звідки був завданий ракетний удар по Сумах 13 квітня. ЗСУ атакували казарму 112 російської гвардійської ракетної бригади в місті Шуя, Івановська область, там спалахнула масштабна пожежа.

Разом із цим Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту постійної дислокації 448 ракетної бригади Росії на Курщині, яка також була причетна до обстрілу Сум. У Силах оборони наголосили, що відповідь окупантам буде за кожну атаку по українських містах та селах.