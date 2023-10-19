"Хай заберуть назад": Путін просить Байдена не давати ATACMS, а попити "чаю з млинцями"
На фоні передачі ATACMS Путін почав трохи нервувати і намагався переконати США, що ракети треба забрати. Він стверджував, нібито якщо Україна перемагає, то їй і не треба така зброя.
Про прибуття далекобійних ракет в Україну у вечірньому звернення 17 жовтня повідомив Володимир Зеленський. Варто зазначити, що першими про застосування ATACMS дізналися саме росіяни – відчули на собі.
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Дивна пропозиція від Путіна
Під час свого візиту до Пекіну президент Росії дав пресконференцію. У її ході Владімір Путін заявив, що ракети ATACMS взагалі нічого не змінять на фронті та назвав рішення помилкою Сполучених штатів. Він цікавився, чому ж це Байден надав Україні ракети і просив забрати їх назад.
Цікаво, що цього разу Владімір Путін був на диво "гостинний". Він запрошував президента США замість передачі ракет "почаювати" разом з ним. Путін захотів, щоб Байден взяв з собою млинці та приїхав до нього в гості.
Навіщо надавати ATACMS? Хай заберуть назад ATACMS, все інше озброєння, сідають за млинці і приїжджають до нас на чаювання. Якщо програна війна, то про що ми говоримо, навіщо ATACMS? Поставте їм це питання,
– істерично іронізував Путін.
Наприкінці своєї відповіді він додав, що йому "смішно" і перейшов до наступного питання.
Відповідь Путіна на питання про ракети ATACMS: дивіться відео
Що ще наговорив Путін
- Владіміру Путіну привиділося, що Київ, мовляв, вже подумує над тим, аби сісти з ним за стіл переговорів. Він навіть уже зібрався хвалити українську сторону за неіснуючі поступки.
- Російський президент під час тої ж конференції повідомив, що відтепер Повітряно-космічні сили Росії постійно патрулюватимуть простір над Чорним морем. Зокрема, у нейтральній зоні літатимуть літаки МіГ-31К, озброєні далекобійними ракетами "Кинджал".
- У Повітряних Силах України повідомили, що це кардинально нічого не змінить, однак тривоги можуть лунати частіше. Наразі сирени звучать при кожному злеті МіГ-31К – варто зазначити, що ворог і так щоденно патрулює Чорне море з інших літаків.