В одному точно виграв: який єдиний "здобуток" Путіна від поїздки у Китай

Російський диктатор Владімір Путін відвідав Пекін, де провів "неформальні переговори" з Сі Цзіньпіном. Цікаво, що назад він повертався без особливих домовленостей, а західні ЗМІ написали, що очільник Кремля летить у Росію з порожніми руками.

Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що такого фіналу від візиту й варто було очікувати. Попри це летіти до Китаю треба було заради однієї мети, яку Путін все-таки досяг.

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Що здобув Путін від поїздки у Китай

За словами політтехнолога, треба бути абсолютно наївною людиною, щоб повірити, що візит у Китай може щось кардинально змінити. Сі Цзіньпін уже давно показав, що відстоює свої інтереси, тому від нього не варто чекати особливої підтримки.

З іншого боку, Путін досі не може усвідомити, що його положення у світі змінилося. Його переповнює відчуття власної вагомості, величі, презирство щодо своїх підлелих. Тому, ймовірно, диктатор плекав надії на ефективний візит, бо в іншому випадку взагалі б нікуди не летів.

Хоча все одно варто було їхати з пропагандистською метою. З цього погляду – Путін виграв. Навіть якщо він нічого не продав і цінного не привіз, але принаймні показав телевізійну картинку,

– зауважив політтехнолог.

У ситуації, що склалася, російські еліти, населення починають розуміти, що країна маргіналізується, занурюється у цілковиту ізоляцію. Тому телевізійна картинка, коли Путіну стелять червону доріжку, тиснуть руку, а китайський оркестр грає російські пісні – успіх з пропагандистського погляду.

"Це дає змогу контратакувати тезу про те, що Росія маргіналізується. Тепер пропагандисти казатимуть, мовляв, подивіться, як нас приймають у Китаї, у світовій супердержаві. Тому Путіну все одно поїхав би у Пекін лише заради цієї картинки", – зауважив Аббас Галлямов.

Звісно, не всі росіяни дивляться телевізор й цікавляться, що робить Путін у Китаї. Насправді кількість людей, які за цим стежать, зменшується. Саме така втрата цікавості є однією з ознак розчарування населення у Путіні та загальній системі влади. Але навіть якщо одна людина дивитиметься телевізор, то заради неї працюватиме пропаганда.

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