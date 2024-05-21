В одному точно виграв: який єдиний "здобуток" Путіна від поїздки у Китай
Російський диктатор Владімір Путін відвідав Пекін, де провів "неформальні переговори" з Сі Цзіньпіном. Цікаво, що назад він повертався без особливих домовленостей, а західні ЗМІ написали, що очільник Кремля летить у Росію з порожніми руками.
Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що такого фіналу від візиту й варто було очікувати. Попри це летіти до Китаю треба було заради однієї мети, яку Путін все-таки досяг.
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Що здобув Путін від поїздки у Китай
За словами політтехнолога, треба бути абсолютно наївною людиною, щоб повірити, що візит у Китай може щось кардинально змінити. Сі Цзіньпін уже давно показав, що відстоює свої інтереси, тому від нього не варто чекати особливої підтримки.
З іншого боку, Путін досі не може усвідомити, що його положення у світі змінилося. Його переповнює відчуття власної вагомості, величі, презирство щодо своїх підлелих. Тому, ймовірно, диктатор плекав надії на ефективний візит, бо в іншому випадку взагалі б нікуди не летів.
Хоча все одно варто було їхати з пропагандистською метою. З цього погляду – Путін виграв. Навіть якщо він нічого не продав і цінного не привіз, але принаймні показав телевізійну картинку,
– зауважив політтехнолог.
У ситуації, що склалася, російські еліти, населення починають розуміти, що країна маргіналізується, занурюється у цілковиту ізоляцію. Тому телевізійна картинка, коли Путіну стелять червону доріжку, тиснуть руку, а китайський оркестр грає російські пісні – успіх з пропагандистського погляду.
"Це дає змогу контратакувати тезу про те, що Росія маргіналізується. Тепер пропагандисти казатимуть, мовляв, подивіться, як нас приймають у Китаї, у світовій супердержаві. Тому Путіну все одно поїхав би у Пекін лише заради цієї картинки", – зауважив Аббас Галлямов.
Звісно, не всі росіяни дивляться телевізор й цікавляться, що робить Путін у Китаї. Насправді кількість людей, які за цим стежать, зменшується. Саме така втрата цікавості є однією з ознак розчарування населення у Путіні та загальній системі влади. Але навіть якщо одна людина дивитиметься телевізор, то заради неї працюватиме пропаганда.
Візит Путіна у Китай: головне
- Очільник Кремля прилетів у Китай для "неформальних переговорів" з Сі Цзіньпіном. Разом з Путіним прибули федеральні міністри, губернатори та віцепрем'єри. Після зустрічі диктатор сказав, що вдалося напрацювати "солідний багаж практичного співробітництва". Китай він назвав головним партнером Росії.
- Путін з усіх сил намагався завоювати прихильність Сі Цзіньпіна. Для цього розповідав, що вивчить китайську мову, казав, що почувається, як вдома, а наостанок видав "крилату фразу" про те, що росіяни та китайці – "брати навічно". Цікаво, що те саме він колись казав про українців та білорусів.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що співпраця з Пекіном є вирішальною для Путіна. Без неї він не зможе продовжувати затяжну війну, підтримувати економіку та зміцнювати оборонну галузь. Саме тому до складу російської делегації увійшли бізнесмени, чиновники та новий міністр оборони Андрєй Бєлоусов.