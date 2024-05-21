Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что такого финала от визита и стоило ожидать. Несмотря на это лететь в Китай надо было ради одной цели, которую Путин все-таки достиг.

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Что получил Путин от поездки в Китай

По словам политтехнолога, надо быть абсолютно наивным человеком, чтобы поверить, что визит в Китай может что-то кардинально изменить. Си Цзиньпин уже давно показал, что отстаивает свои интересы, поэтому от него не стоит ждать особой поддержки.

С другой стороны, Путин до сих пор не может осознать, что его положение в мире изменилось. Его переполняет ощущение собственной весомости, величия, презрение к своим подчиненным. Поэтому, вероятно, диктатор лелеял надежды на эффективный визит, потому что в противном случае вообще бы никуда не летел.

Хотя все равно стоило ехать с пропагандистской целью. С этой точки зрения – Путин выиграл. Даже если он ничего не продал и ценного не привез, но по крайней мере показал телевизионную картинку,

– заметил политтехнолог.

В ситуации, которая сложилась, российские элиты, населения начинают понимать, что страна маргинализируется, погружается в полную изоляцию. Поэтому телевизионная картинка, когда Путину стелют красную дорожку, жмут руку, а китайский оркестр играет русские песни – успех с пропагандистской точки зрения.

"Это позволяет контратаковать тезис о том, что Россия маргинализируется. Теперь пропагандисты будут говорить, мол, посмотрите, как нас принимают в Китае, в мировой супердержаве. Поэтому Путин все равно поехал бы в Пекин только ради этой картинки", – заметил Аббас Галлямов.

Конечно, не все россияне смотрят телевизор и интересуются, что делает Путин в Китае. На самом деле количество людей, которые за этим следят, уменьшается. Именно такая потеря интереса является одним из признаков разочарования населения в Путине и общей системе власти. Но даже если один человек будет смотреть телевизор, то ради него будет работать пропаганда.

Визит Путина в Китай: главное