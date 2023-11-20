Путін використовує двійників навіть у публічних заходах: штучний інтелект знайшов підтвердження

Фахівці штучного інтелекту фактично підтвердили, що Владімір Путін використовує двійників. Вони переконані, що на параді 9 травня на Красній площі був справжній глава Кремля.

Однак цього не можна сказати про "Путіна" на Кримському мосту та "Путіна" в тимчасово окупованому Маріуполі. Аналіз обличчя та вимови диктатора проаналізували у дослідженні Інституту аудіосупроводу Японії та японської телемережі TBS.

Дивіться також Гіркін хоче стати президентом: чим небезпечний для Путіна такий конкурент

ШІ підтвердив існування щонайменше двох двійників Путіна

Спеціалісти заявили, що справжній Путін був 9 травня 2023 року на параді на Красній площі. Ця ж версія диктатора була на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тоді збіг становив 94%.

Проте Путін з Красної площі тільки на 53% відповідав "Путіну", який оглядав Кримський міст. Водночас диктатор з Красної площі тільки на 40% відповідав нібито "Путіну", який у березні 2023 року відвідував тимчасово окупований Маріуполь. Ба більше, нібито "Путін" з Кримського мосту та з Маріуполя схожі між собою тільки на 18%.

Експерти з розпізнавання осіб у більшості випадків називають це "незбігом", що призводить до припущення, що це може бути двійник,

– зазначили журналісти.

Тобто експерти переконані, що в глави Кремля насправді щонайменше два двійники, які він використовує навіть у публічних заходах. Адже "Путін" з Маріуполя вже у лютому відвідував концерт військової підтримки.



Журналісти показали різних "Путіних" / Фото The Sun

Окрім того, видання зауважило, що Лабораторія японського інституту аудіокомунікацій проаналізувала голосову біометрію, приділивши основну увагу слову "спасибо", сказаному Путіним у різних випадках.

Виявилось, що Путін, якого вважали справжнім та який виступав на травневому форумі Євразійського економічного союзу виявився відмінним від трьох інших виступів диктатора. Адже вони по-різному вимовляли звук "с", а також є помітний розрив у послідовному виголошенні "па" та "си".