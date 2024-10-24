Путін висловився про намір Трампа закінчити війну в Україні

Владімір Путін заявив, що вважає щирими слова Дональда Трампа про намір закінчити війну в Україні. Водночас російський президент спростував заяви, що республіканець раніше погрожував йому під час розмов.

Про це Путін заявив під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС. Російський президент також додав, що "усі налаштовані на те, щоб конфлікт в Україні закінчився якнайшвидше", передає 24 Канал.

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Путін прокоментував заяви Трампа про війну

Путін вважає щирими слова Трампа про намір урегулювати війну в Україні. Водночас російський президент додав, що "не пам'ятає" погроз від республіканця.

Диктатор почав виправдовуватися, мовляв, нині у США "гостра фаза" передвиборчих перегонів, а тому він порадив "серйозно до подібних заяв не ставитися".

Нагадаємо, що раніше у The Wall Street Journal повідомляли, що Трамп під час однієї з телефонних розмов погрожував російському диктатору. Республіканець заявив, що буцімто може завдати ударів по центру Москви.

Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви,

– пише видання.

Раніше Трамп також вкотре заявляв, що буцімто може закінчити війну в Україні "за кілька телефонних дзвінків". З такою спекуляційною заявою кандидат від республіканців виступив на передвиборчому мітингу.