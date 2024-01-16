Свої інтереси захищали, – Путін цинічно заявив, що Росія "не зазіхала" на самостійність України

Владімір Путін спробував зняти всю відповідальність з Росії та персонально з себе за війну проти України. Абсурдна заява президента країни-агресорки традиційно містила у собі чимало протиріч та відвертої брехні.

Владімір Путін заявив, що в Україні нібито людям мізки "закомпостували", коли оголосили "якусь самостійність". Російський диктатор після цього збрехав, що на самостійність нашої держави буцімто ніхто та ніколи "не зазіхав".

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Що ще наговорив Путін

Після цього, говорячи про самостійність України, президент країни-агресорки сказав, що "це не зрозуміло що таке".

Диктатор також відкрито зізнався, що Росія є окупантом та агресором. Також він проговорився, що Кремль не зацікавлений у перемовинах.

Щодо переговорного процесу – спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року. Але це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо. І вони, правлячі кола в Україні, розуміють. І західні еліти розуміють. Всі розуміють,

– сказав Путін.

Також президент країни-агресорки вважає, що росіян буцімто неможливо перемогти. Він заявив, що жителі Росії "свої інтереси завжди захищали й зараз захистимо".

Крім цього Путін пожалівся на "націоналістичні ідеї в Україні", які після розвалу СРСР, "виявилися сильнішими". Він цинічно заявив, що це все нібито призвело "до сьогоднішньої ситуації", забувши додати, що це саме Росія вдерлася у нашу країну.

Що кажуть експерти про Путіна