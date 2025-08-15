Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що з погляду захисту, це правильні рішення. Системи "Панцир" є досить ефективними й перехоплюють майже все у радіусі 20 кілометрів.

Читайте також Це найбільша загроза: аналітик-міжнародник припустив, який сюрприз Путін може підготувати Трампу

Як пройти через ППО на Валдаї?

Комплекс "Панцир – 1" не може перехопити балістику, але дуже ефективний щодо інших цілей. Путін виставив одночасно 12 гармат, які заряджені ракетами. Це хороша система. Але дальність не зовсім велика.

"Для нас дуже важлива сама балістика, бо "Панцирі" її навіть не побачать. Але проти безпілотників, крилатих ракет вони ефективні", – підкреслив льотчик-інструктор.

Важливо, що ці системи не розгорнули на лінії фронту. Ба більше, аналітики стверджують, що близько 60 постаментів, на яких можуть розмістити ППО, уже стоять біля Москви.

Навіть попри те, що це хороша система, її все одно можна пробити. Наприклад, 13-й безпілотник, який йтиме вище, ніж працюють гармати, – зможе проти через "Панцир". Отже, збільшенням коефіцієнта перетину вдасться пробитися на Валдай,

– наголосив Роман Світан.

Якщо говоримо про ППО Москви, то знадобиться більша кількість дронів - близько 500. Тому краще використовувати балістику. А для Валдаю – понад 100.

"Механізми є, можливості також. Тепер стоїть питання цілей і виконання бойового завдання", – підсумував Роман Світан.

Зауважимо, ППО біля резиденції встановлена на спеціальних вежах. Вони виготовлені за аналогами німецьких веж у Другій Світовій війні. Раніше у Валдаї стояло 7 комплексів "Панцир", а тепер їх збільшили до 12.