Хоче лише одного: для кого Путін озвучив тези на саміті G20
Кремлівський диктатор Владімір Путін 22 листопада виступив на віртуальному саміті G20, який проходив під головуванням Індії. Під час промови він цинічно заявив, що нібито Росія готова до "мирних" переговорів, а Україна від них відмовляється.
Насправді Путін хоче паузи у війні, щоб перепочити, відновити сили та розпочати нову фазу війни, зокрема, проти країни Європи також. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.
Читайте також "Убивці, які вчиняють умисний злочин": в ОП відреагували на цинічні слова Путіна на G20
"Путін хоче перепочити"
Ольга Романова зазначила, що промова Путіна спрямована на те, щоб хтось повірив у те, що нібито він – "голуб миру". Диктатору потрібна пауза напередодні президентських виборів у Росії, щоб потім вдарити з новою силою.
Путін хоче одного. Він ніби говорить: "Дайте мені перепочити, щоб я пішов на Берлін, Париж, Варшаву, Прагу. Дайте мені перерву, бо у мене вибори. Поки я відпочиваю, зробіть свої ракети, літаки та проведемо новий раунд",
– вважає вона.
Романова про заяви Путіна під час саміту G20: дивіться відео
Путін виступив на саміті G20: головне
- Владімір Путін взяв участь у саміті G20. Диктатор вкотре вразив своїм цинічним виступом. Зокрема, він почав виправдовувати повномасштабне вторгнення та звинуватив Україну, яка "відмовилася від переговорів", у той час, як Росія, нібито "готова до мирних перемовин". Крім того, російський диктатор назвав війну "трагедією, яку необхідно припинити".
- Путін говорив про нібито "лицемірство" країн Заходу, які засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча на події в Секторі Гази "реагують по-іншому". Він сказав, що західні країни "шоковані російським вторгненням", хоча буцімто мали б бути шоковані "кривавим Євромайданом 2014 року". Вже традиційно диктатор звинуватив Україну у нібито "розв'язуванні війни проти власного народу на Донбасі".
- Аналітики ISW проаналізували виступ російського диктатора на саміті G20. Путін вкотре почав проштовхувати риторику щодо переговорів з умовами, які вигідні Кремлю. Крім того, він сподівався, що війна між Ізраїлем і ХАМАС відверне увагу від надання західної військової допомоги Україні.
- В Інституті вивчення війни констатували, що нема жодних ознак того, що Путін змінився. Передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому.
- Зауважимо, що президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовилися бути присутніми на саміті "Великої двадцятки".