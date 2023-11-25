Хоче лише одного: для кого Путін озвучив тези на саміті G20

Кремлівський диктатор Владімір Путін 22 листопада виступив на віртуальному саміті G20, який проходив під головуванням Індії. Під час промови він цинічно заявив, що нібито Росія готова до "мирних" переговорів, а Україна від них відмовляється.

Насправді Путін хоче паузи у війні, щоб перепочити, відновити сили та розпочати нову фазу війни, зокрема, проти країни Європи також. Таку думку 24 Каналу озвучила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Путін хоче перепочити"

Ольга Романова зазначила, що промова Путіна спрямована на те, щоб хтось повірив у те, що нібито він – "голуб миру". Диктатору потрібна пауза напередодні президентських виборів у Росії, щоб потім вдарити з новою силою.

Путін хоче одного. Він ніби говорить: "Дайте мені перепочити, щоб я пішов на Берлін, Париж, Варшаву, Прагу. Дайте мені перерву, бо у мене вибори. Поки я відпочиваю, зробіть свої ракети, літаки та проведемо новий раунд",

– вважає вона.

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