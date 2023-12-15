Путін визнав величезні втрати Росії в Україні: військове зведення від Світана

Під час своєї "прямої лінії" Путін фактично визнав втрати росіян в Україні. Його математичні розрахунки вголос призвели до того, що 300 тисяч військових росіяни десь загубили.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що деякі "загублені" окупанти таки повернулись додому в пакетах. Одним із таких нещодавно став один із начальників розвідки, який підірвався на міні.

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Путін визнав втрати росіян

Світан зазначив, що Путін коли рахував росіян на війні в Україні десь загубив число в 300 тисяч осіб. Ну ось це і є ті реальні втрати окупантів на фронті. Узагалі під час "прямої лінії" Путіна росіянам потрібна була позитивна інформація, тож власне через це 14 грудня були обстріли України "Кинджалами".

Більшість росіян справді підтримує геноцид українців. І ось зранку 14 грудня була атака 40 Шахедами, а потім протягом дня балістикою та крилатими ракетами намагались закидати Україну. Один "Кинджал" і крилата ракета були збиті, решту шукають у полях, швидше за все, де воно там упало,

– зауважив військовий експерт.

Путін заговорив про лівобережжя Херсонщини

Також на своїй "прямій лінії" Путін почав говорити про село Кринки на лівобережжі Херсонщини. Мовляв, там українці задарма зазнають величезних втрат. Насправді там усе відбувається на користь ЗСУ, про що говорять навіть російські блогери.

"Путіну треба було якось перекрити цей негативний момент. Там відмінусувалась тисяча росіян за добу. Крім того, в росіян дійсно є проблема, що доведеться відходити з лівого берега, бо тут усе йде до розгрому російської групи", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Ефективний приліт у Маріуполі

Також військовий експерт прокоментував "бавовну", яка завітала до бетонного заводу Маріуполя. Росіяни люблять на окупованих територіях облаштувати штаб або військовий хаб саме на території заводу. Схоже, що тамтешні українські партизани передали ЗСУ таку інформацію.

Туди могла зайти. Наприклад, Storm Shadow, SCALP, можливо наш "Нептун" або С-200, які в нас досить непогано працюють. Так, у них немає точності. Це ракета для ЗРК, вона йде не по заданих координатах, а по траєкторії. Утім по бетонному заводу вона точно влучить,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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