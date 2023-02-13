Популярність Путіна падатиме: що може призвести до революції в Росії

В Росії на тлі війни з Україною тривають репресії всередині країни. Нещодавно ексочільник Хабаровського краю Сергій Фургал отримав 22 роки ув'язнення за нібито організацію якихось вбивств у 90-ті роки. Це свідчить про те, що Владімір Путін "закручує гайки" в країні, перетворюючи її кінцево на Північну Корею.

На думку російського політолога і політтехнолога Аббаса Галлямова, Путін запізнився з репресіями, тому що такі дії йому треба було вчиняти, коли він був сильним, люди йому вірили і надали карт-бланш. Про це він розповів 24 Каналу. Але, політолог вважає, що Путін, на щастя, тоді цього не зробив.

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З 2018 року легітимність Путіна знижується

Політолог вважає, що зараз, з дуже сумнівною легітимністю та на тлі програної війни, йому навряд чи це вдасться.

Тебе будуть боятися, якщо ти будеш сильним. А який же ти сильний, якщо тебе українці б'ють,

– зазначив він.

Він нагадав, що починаючи з 2018 року легітимність Путіна знижується. Реальна електоральна база у режима – щонайбільше третина населення Росії. "Твердокам'яних" прихильників – не більше 10%. Це ті, хто схвалить усі дії Путіна – навіть репресії. Решта їх не підтримає, і це головний аргумент проти.

Дуже потужний обмежувач для Путіна у цих діях – майбутня президентська кампанія. В сьогоднішніх умовах він не набере понад 50% голосів. Для того, щоб виграти йому доведеться вдаватися до суттєвих фальсифікацій. А вони приводять до повстання народу,

– зауважив Галлямов.

Він згадав, що в Росії таке було у 2011 – 2013 роках під час протестів на Болотній площі, нещодавно це було у Білорусі. Вже десятки таких історій по світу.

"А дивлячись на ставлення військових до Путіна, в очах яких він є лузером, невідомо, чи будуть вони пригнічувати це повстання. Або перейдуть на бік повстанців, як це було в Росії у 1917 році. Або ж просто відійдуть у бік, як було у 1991 році", – наголосив політтехнолог.

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Росіяни будуть по справжньому ненавидіти Путіна

Він відзначив, що очільник Кремля може запровадити воєнний стан і анулювати вибори. Але це буде дуже непопулярний крок, і легітимність та популярність Путіна буде стрімко падати.

Люди будуть кожного дня стикатися з проблемами, особливо на тлі незакінченої війни. З України будуть везти трупи, будуть злидні, відсутність перспектив, страх. Люди почнуть по справжньому ненавидіти Путіна,

– вважає Галлямов.

На його думку, росіяни самі по собі не повстануть. Але в такій ситуації, коли політичний лідер править коштом "багнетів", він стає їхнім заручником.

"Чому дуже часто силовики не скидають правителів? Тому що ті є легітимним і правлять за допомогою інших інструментів – правових, політичних. Якщо він править за допомогою силового ресурсу, а люди його ненавидять, то одного разу силовики вирішать: а чого це ми для цього старого пенька "каштани з вогню тягаємо?" – підкреслив він.

Політолог зауважив, що силовики можуть також вирішити самі розподіляти грошові потоки "Газпрому" – без Путіна.

"І тоді режим Путіна закінчиться військовим, або, якщо говорити ширше, елітним переворотом", – додав Аббас Галлямов.

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