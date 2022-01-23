Відмінність в тому, що в цю валізку ми спочатку пакували шампури, а потому британські гранатомети (ті надсучасні і компактні, якими російські танки можна знищувати в умовах міського бою у Харкові). До чого тут шампури, що за гранатомети такі з Британії і чому користуватися ними треба буде в Харкові – про все давайте детально.

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Не панікувати і думати про важливе

З різницею буквально у 2 дні президент Зеленський нас спочатку заспокоював, а потому лякав.

Спочатку "як заспокоював"? Своїм відеозверненням щодо російського вторгнення. Закликав не панікувати, запевняв, що "все під контролем" і радив перейматися дійсно важливим, тобто підготовкою до весняних городів, до ЗНО і до травневих шашликів.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Цілком, на мою думку, обґрунтовано нас переконував, що паніка серед українців у будь-якому разі лише зіграє на руку ворогові, бо Путін на напад може і не наважитися. Але ця наша зайва тривожність щодо цього та помилкові наші дії через паніку точно виснажать і емоційно, і фінансово.

Ба більше, лише протягом 2021 року Путін тричі вже на нас "нападав", і якби ми кожного разу щодо цього панікували й оголошували воєнний стан та мобілізацію, то ми б втомилися туди-сюди бігати.

"Лякалки" від президента

Однак вже у п'ятницю президент чомусь узявся нас лякати "російською окупацією Харкова". Зеленський описав сценарій, коли Кремль може скористатися надуманим приводом "захисту російськомовних", щоби вдертися в наше східне місто, де історично так склалося, що російськомовних там дійсно чимало.

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Питання в іншому – навіщо ж президент сказав про окупацію Харкова, адже він тим фактично перекреслив свої попередні правильні слова про "шкідливість паніки".



Президент України Володимир Зеленський закликав не панікувати / Фото з сайту Офісу Президента

І я єдине собі тому пояснення придумав, що у середу Зеленський заспокоював саме українців, саме ми були цільовою аудиторією його звернення.

А у п'ятницю "російською окупацією Харкова" він лякав вже американців, адже розказував таке в інтерв'ю виданню The Washington Post, і саме американці були цільовою аудиторією цих його "лякалок", але ж так сталося, що і ми їх почули.

Про британські гранатомети, NLAW та американські Javelin

Але якби там не було давайте про приємне. Тепер – про британські гранатомети. В британців є вислів "Боже бережи королеву", так от до цього вислову й українці цього тижня щиро раді приєднатися, адже Велика Британія нам "невідомо скільки" своєї сучасної зброї передала.

Поставка технічної допомоги від Великої Британії : дивіться відео

Чому кажу "невідомо скільки"? Тому що, по-перше, точну кількість (із зрозумілих причин) нам не кажуть, а по-друге, її багато. Тієї зброї дали нам дуже багато, адже протягом цілого тижня британські транспортні літаки здійснили вже невідомо скільки перельотів в Україну.

Летять вони в Україні і просто у ці хвилини. Звісно, могли б вони і порожніми літати, щоб Путіна в оману ввести, але це не так, бо Міноборони показало відео із розвантаженням тих літаків і навіть назвало конкретні види зброї, яку надали нам британці.

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Мовиться зокрема про сучасні NLAW. Хтось скаже, що це не така крута штука, як американські Javelin. Але, що важливо – американці тих своїх багаторазових Javelin нам дали, здається, пів сотні і кілька сотень пострілів до них – це дуже круто, але цього замало. Адже пів сотнею штук ми кілька тисяч кілометрів кордону з Росією від їхніх танків точно не перекриємо.

Тоді як те, що дали нам британці – одноразові сучасні гранатомети – вони так само гарантовано російські танки здатні вражати.



Військова допомога з Великої Британії / Фото з сайту Міноборони України

Ба більше, ще й в умовах міського бою. Тобто ними хоч з кімнати по танку на харківській вулиці стріляй – гарантовано британський кумулятивний струмінь броню російського танку пропалить, а стрілець водночас – тобто ти сам – будеш в безпеці.



Поставка зброї з Великої Британії на тлі можливої загрози наступу Росії / Фото з сайту Міноборони України

Там немає ані лазерного наведення, щоб стрільця росіяни могли засікти, ані вихлопу від того гранатомета немає, щоб той вихлоп в кімнаті міг стрільцеві зашкодити.

Ті кілька десятків, сотень чи тисяч британських NLAW – це гарантоване знищення кількох десятків, сотень чи, не дай Боже, кількох тисяч російських танків.



Чергова партія технічної допомоги з Великої Британії / Фото з сайту Міноборони України

На місці російських танкістів, отримавши тепер наказ "атакувати Харків", і знаючи, що їх там чекають не тільки американські Javelin, але й британські NLAW, я б заздалегідь узявся рідні переслати свою свіжу фотографію в анфас – для надгробка, звісно.

Бо саме таке майбутнє очікує російського танкіста у разі вторгнення в Україну – надгробок (можливо красивий, якщо рідня не пожалкує на "хєроя" грошей).

Окрім цього, США підтвердили, що ще на 200 мільйонів доларів збільшать нам постачання своєї зброї – і це вони вже приблизно в 1,5 раза нам більше цьогоріч дадуть, ані ж планували.

І це також дуже круто, бо тих Javelin нам на фронті треба значно більше, адже російська розвідка переважно вже знає, де вони в нас сконцентровані. Тож може свої танкові колони спрямувати в обхід небезпечних ділянок, перекритих тепер американськими Javelin.

Допомога з Балтійських країн

Але не тільки від американців ми сучасну зброю отримуємо. Буде нам така ж зброя з країн Балтії. Вони нам давно її обіцяли, але дотепер не мали права віддавати, бо вони її самі від країн НАТО свого часу отримали, тож одноосібно не могли нею розпоряджатися.

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Але стало відомо, що Литва, Латвія та Естонія нарешті отримали на це дозвіл, тож чекаємо собі і звідти новітньої зброї. Якої саме і в яких саме обсягах, на жаль, це натепер секретна інформація. Але ж самі розумієте, що про якісь дрібниці би не мовилось, бо навіщо ту кашу заварювати заради кількох одиниць.

А ще тут вже й "принцип" важливий, що ми від союзників реальну допомогу нарешті отримаємо, а не просто палкі слова про підтримку територіальної цілісності.

"Психологічна травма" Німеччини

Бо ми на такому вже неодноразово обпікалися – знову і дуже гаряче обпеклися з Німеччиною, яка на словах нас палко підтримує, але і сама нам у зброї відмовляє, і іншим країнам нам зброю надавати заважає.

І пояснює це Німеччина своєю "психологічною травмою після Другої світової". Мовляв, німці ще тоді собі вирішили, що німецької зброї ніколи не має бути в країнах Східної Європи.

Таке от вони собі нині виправдання мають, чому не дають нам засоби захисту від Путіна. Як на мене, дуже слабенька відмазка, більше схожа на якусь побрехеньку.

Але хай там як і сама Німеччина нам своєї зброї не дає, навіть оборонної, навіть для самозахисту, але і решті країн вона те робити заважає.

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Про що мовиться? Британським літакам, які курсували до нас із британською зброєю, довелося не напряму до нас курсувати, а облітати при цьому територію Німеччини. Бо Німеччина, мовляв, не схвалює ідею "давати Україні зброю".

Не знаю як вам, але німці – це розчарування тижня.

Росії можуть заборонити розраховуватись в доларах

І номінацію "очарування тижня" впевнено здобуває американський керманич Джо Байден. Він навіть на своїй пресконференції (до річниці перебування на посаді) чималу частину своєї промови присвятив Україні і знову відверто лякав Путіна "страшною ціною", яку Росії доведеться сплатити у разі, якщо вона наважиться на вторгнення в Україну.



Джо Байден застерігає Путіна від нового нападу / Фото Getty Images

І до тих різноманітних економічних санкцій додалася тепер ще одна можлива заборона – заборона Росії розраховуватися в доларах. І от, здавалося б, дрібничка, подумаєш, хіба інших валют у світі мало?

Але для Росії, яка торгує своїми енергоносіями і живе з того, що продає за кордон за долари свій газ та нафту, – це дійсно дуже важливий момент, який якщо не унеможливить, то значно ускладнить торгівлю й точно зменшить їй прибутки!

А треба розуміти, якщо Путіну реально плювати на власних громадян і, якщо він дійсно готовий пожертвувати десятками тисяч їхніх життів в новій війні (бо "баби іщо нарожают"), то при цьому Путін та його оточення точно не готові жертвувати своїми прибутками від продажу нафти й газу.

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Тому це нове обмеження, ця ймовірність отримати заборону на розрахунки в американських доларах, така, здавалося б нам, дрібничка, реально може зупинити путінське оточення від вторгнення в Україну.

Візит Блінкена в Україну

Ба більше, дипломати продовжують у цьому напрямку працювати. До Києва досить несподівано прилетів американський держсекретар Ентоні Блінкен і, чесно кажучи, його візит мене дещо налякав.



Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото "Української правди"

Поясню – розклад роботи, розклад візитів і відряджень посадовців такого рівня розписаний на багато місяців наперед, і коли головний американський дипломат свій розклад ламає і терміново особисто прямує через океан в Європу, цьому мають бути дуже-дуже серйозні причини.

І раптовий приїзд Блінкена – це, знаєте, наче коли ти бачиш поважного генерала, який зі штабу кудись біжить, і ти розумієш, що якщо вже генерал біжить, то точно щось сталося дуже страшне. До прикладу – російське вторгнення в Україну.

Про що говорили в Женеві

І щоб його зупинити, напевно, саме заради цього Блінкен і прилетів до Європи. Він завітав до Києва, а в Женеві побачився зі своїм колегою Сергієм Лавровим. І я так собі бачу, що темою їхнього обговорення була не тільки Україна, але і той ультиматум, який Росія висунула країнам НАТО – що вони мають гарантувати Росії своє нерозширення.

Мовиться, зокрема, про відмову Україні, а ще Грузії і Молдові стати хоча би колись членами Альянсу. Ба більше, Росія вимагає від НАТО піти з ще кількох країн. В іншому випадку – погрожує війною з Україною.

Але єдине, чого зрозуміти я не можу – якщо Росія має якісь претензії до НАТО, то хай би вона війною погрожувала саме країнам НАТО. Чому тут крайньою має бути Україна? Чи може це тому, що, як і будь-який гопнік, Путін просто "засцяв" воювати із сильнішим від себе?