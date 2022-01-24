Путін "вживатиме заходів": Пєсков цинічно заявив, що на Донбасі наступатиме Україна

У Кремлі намагаються вчергове уникнути відповідальності і цинічно заявляють про загрозу наступу від України. Ба більше, Путін нібито змушений відповідати на таке.

Буцімто загроза військового наступу України на Донбас дуже велика. Таку нахабну заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми "Путін – х**ло": на даху київської висотки запримітили гучний напис

За його словами, саме через це зростає напруженість. Тому Путін нібито змушений захищатися.

Путін як головнокомандувач вживає заходів для забезпечення безпеки Росії на тлі зростання напруженості,

– зухвало заявив Пєсков.

Він вкотре маніпулятивно підкреслив, що загрозу бачать саме з боку нашої країни.

Ймовірний наступ Росії на Україну: останні новини

Кремль цинічно заявляв, що це не Росія готує атаку, а саме країни Заходу. Мовляв, вони готують низку великих провокацій довколо України: як інформаційних, так і військових.

Також Росія та Білорусь на тлі складних перемовин із НАТО й США вирішили побрязкати зброєю. А саме – провести військові навчання у лютому біля кордонів ЄС та України.

Водночас НАТО висилає винищувачі і кораблі у Східну Європу. Відповідне рішення ухвалили через дії Кремля біля кордонів з Україною.

Джо Байден також розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а ще авіацію та кораблі в країнах Балтії та Східній Європі. Відповідне рішення президент США може ухвалити "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

Вам буде цікаво, яку гру затіяла Росія із ядерними ракетами: дивіться відео