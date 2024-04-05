Путін залежний від бойових дій, – Тимочко сказав, чого боїться диктатор

Останнім часом окупанти менше використовують живу силу для наступальних дій, натомість намагаються просуватись завдяки масштабним механізованим штурмам. Кремль розуміє, що російським громадянам потрібно показувати "великі перемоги", аби не виникало невдоволення владою.

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ України, зазначив 24 Каналу, що війна в Україні є дуже мобільною. Ситуація на фронті постійно змінюється, на що також впливають і міжнародні процеси, тому важко спрогнозувати, що буде далі.

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Чи є зміни на фронті

Тимочко підкреслив, що на початку березня у звітах Генерального штабу зазначали, що втрати ворога були більше тисячі людей за добу. Зараз повідомляють меншу кількість, а саме 600 – 700 окупантів.

Ми розуміємо, що інтенсивність боїв трішки призупиняється, але це не означає, що ворог виснажився – вони теж проводили ротації. Зараз вони пробують втілювати тактику масованих бронегрупових ударів. Вони залучили стратегічні резерви,

– сказав Іван Тимочко.

Чого боїться Путін

Активність бойових дій на лінії фронту забезпечує Путіну лояльність російського населення.

Путін залежний від бойових дій. Поки відбуваються інтенсивні бої, незалежно від успіхів, російська пропаганда може подати це як "геніальну перемогу" "геніального" Путіна,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ України.

Путін та його команда, на думку Тимочка, більше бояться несхвальних відгуків від російського населення, ніж української армії.

Вони (влада – 24 Канал) намагатимуться зберігати інтенсивність боїв, не дивлячись на військову доцільність, бо для них важлива політика,

– підсумував Іван Тимочко.

Ситуація на фронті: що відомо