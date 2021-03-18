Путін запропонував Байдену продовжити дискусію в прямому ефірі

Президент Росії Володимир Путін запропонував главі США Джо Байдену поспілкуватися у прямому ефірі. Однак російський лідер попросив врахувати його плани з'їздити на вихідні в тайгу.
Джерело:ТАСС
Російський лідер заявив, що минулого разу ініціював розмову Байден, тому тепер черга за ним.
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Пропозиція Путіна Байдена
Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без будь-яких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії,
– заявив президент Росії.
Путін уточнив, що не хоче відкладати це "у довгий ящик". Мовляв, на вихідних він з'їздить в тайгу, де "трошки відпочине". Тому запропонував на вибір 2 дати ймовірного спілкування з Байденом: 19 або 22 березня.
"Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони час", – додав Путін. Глава Росії пообіцяв негайно дати відповідне доручення Міністерству закордонних справ.
Путін запропонував Байдена розмову "у прямому ефірі": дивіться відео
Байден назвав Путіна вбивцею: що відомо
- В одному з інтерв'ю Байден назвав Путіна вбивцею. Президент США наголосив, що Росія втручалась у вибори у Сполучених Штатах і намагалась очорнити його кандидатуру під час передвиборчої кампанії. Байден зазначив, що це справа рук Путіна, тому він за це заплатить.
- У відповідь Росія відкликала свого посла з США до Москви, аби обговорити подальший вектор стосунків між країнами.
- У Кремлі вимагають від Байдена вибачень за "хамство".
- На ситуацію відреагував і сам Путін. Він стверджує, що "Хто як обзивається, той так і називається". Переконує, що в цьому закладений глибокий, психологічний сенс.
Байден назвав Путіна вбивцею: дивіться відео