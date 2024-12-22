В "дуелі" мають брати участь обидві сторони, – авіаексперт вказав на помилку Путіна

Росія 21 листопада вперше завдала удару балістичною ракетою "Орешник", атакувавши Дніпро. Нещодавно Владімір Путін запропонував тим, хто має сумніви щодо можливостей цієї ракети влаштувати так звану "технологічну дуель" в Києві. Проте його цинічна пропозиція не має нічого спільного з "дуеллю".

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, пояснивши, за яких умов могла б відбутися справжня "дуель" російської і західної зброї. Також Путін зізнався, що брав участь у розробці "Орешника" на кінцевому етапі.

До теми 25 "Орешників" на місяць і 300 на рік: як Росія розганяє ІПСО на Заході та лякає світ ракетами

Путін має 2 цілі

Долінце пояснив, що Путін має 2 цілі, заявляючи про можливість проведення "дуелі":

з одного боку – це спроба безпосереднього впливу на українські політичні еліти через цей шантаж;

з іншого боку – найголовніше для Путіна – спробувати вплинути на західних союзників України і безпосередньо на США, де відбуваються політичні зміни.

Контекст. Під час пресконференції 19 грудня Путін запропонував тим експертам на Заході, які, мовляв, мають сумніви щодо того, що "Орешник" можна збити, провести "технологічний експеримент". Експерти, за його словами, визначать об'єкт у Києві та розташують там свої сили, техніку та системи ППО. І він додав, що "нехай спробують збити "Орешник".

Щодо проведення "високотехнологічного експерименту", то в "дуелі" мають брати участь обидві сторони. І Путіну необхідно було сказати, що так само Росія має зібрати всі свої комплекси С-300 десь у Москві, а Україна отримає десяток американських ракет Tomahawk. І російські комплекси будуть намагатися відбитися від цих ракет,

– наголосив авіаційний експерт.

Поки цього не відбувається, на думку Богдана Долінце, це немає нічого спільного з "дуеллю".

Це фактично є брязкання зброєю спроби показати, що у Росії є певна "бита" і вона буде нею бити по беззахисному цивільному населенню,

– додав він.

Зазначимо, що політолог Олег Лісний має сумніви, що Путін ризикне піти на "технологічну дуель". На його думку, нова, розрекламована ракета може підвести та впасти. Також її може справді збити українське ППО. Водночас, за словами Лісного, Путін продовжить залякувати Україну та Захід.