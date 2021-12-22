Путін зараз обходить і Україну, і США, – дипломат назвав кроки для укріплення позицій

Володимир Путін підвищує ставки у конфронтації з іншими країнами. Однак зараз очільник Кремля обходить і Україну, і США.

Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. На його думку, Путін на крок всіх обходить.

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За словами Чалого, погодження "Північного потоку-2" з боку США, попри те, що це суперечить інтересам країни, було величезною помилкою. Подальші поступки Путіну – також.

Через це тепер США, їхні союзники й українська влада намагаються усе виправити.

Будьмо справедливими до супротивника, треба знати ворога. Він (Путін – 24 канал) зараз обходить і Україну, і США. Тому терміново треба робити негайні кроки, щоб укріпити позиції,

– заявив експосол України у США.

Які саме кроки необхідно впроваджувати

На думку Чалого, настав час, щоб світ нарешті зупинив шантаж Росії. Для цього необхідними діями є:

термінове додаткове надсилання Україні оборонних озброєнь;

підвищення взаємодії у кіберзахисті нашої держави разом з союзниками;

негайна відмова від "Північного потоку-2" – санкції, введені проти цього проєкту;

перехоплення ініціативи у протистоянні з Росією.

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