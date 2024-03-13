Путін знову погрожує ядеркою: Reuters дізналися реакцію США

Нещодавно Владімір Путін знову намагався брязкати ядерною зброєю. Журналісти з'ясували, чи вплинула його риторика на позицію США.

Американський чиновник прокоментував агентству заяву Владіміра Путіна про готовність Росії до ядерної війни. Зробив він це на умовах анонімності.

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Яка позиція США

Неназваний співрозмовник заявив, що США не скоригували свою ядерну позицію після нового брязканя Путіним ядерною зброєю.

Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, ані жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні,

– заявив чиновник.

Він припустив, що Путін своєю заявою міг підтвердити ядерну доктрину Росії, згідно з якою країна-агресорка використовуватиме ядерну зброю, якщо її суверенітет "буде під загрозою".

Речниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Уотсон теж прокоментувала вчинок Путіна. Вона назвала його ядерну риторику безрозсудною та безвідповідальною.

Також Уотсон наголосила, що це саме Росія жорстоко вдерлася на територію нашої держави без провокації чи виправдання. Вона запевнила, що Вашингтон продовжить підтримку України, яка захищає свій народ та свою суверенну територію від російської агресії.

Що цьому передувало

Владімір Путін дав інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмітрію Кисельову. Під час розмови з ним російський диктатор почав погрожувати світу ядерною зброєю.

Так Путін заявив про готовність країни-агресорки до ядерної війни з військової та технічної точки зору. Також він сказав, що ядерна тріада Росії нібито є більш сучасною, ніж у інших держав. Крім цього, диктатор погрожував провести ядерні випробування у випадку, якщо США теж це зроблять.

Що кажуть про заяву Путіна

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський у розмові з 24 Каналом зауважив, що Путін почав брязкати ядерною зброєю після заяви Еммануеля Макрона про можливість появи військ НАТО в Україні. За його словами, це не був якийсь вкид від президента Франції.

Як пояснив експерт, французький лідер дуже серйозно підготувався до своєї нової глави відносин з Росією та не став вступати у дискусію з Владіміром Путіним або Дмітрієм Медвєдєвим. На його думку, короткої фрази Макрона про те, що у Франції теж є ядерна зброя, було достатньо.