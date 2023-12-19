Від цілей "СВО" не відмовляється: Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

Володимир Путін розповів про найближчі плани Кремля на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони. За його словами, Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у межах так званої "СВО".

Сергій Шойгу під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони вихвалявся темпами мобілізації у Росії. Він заявив, що у 2023 році чисельність особового складу російської армії доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців. За його словами, надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона.

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Заява Володимира Путіна

Очільник Кремля сказав, що всі спроби Заходу завдати стратегічної поразки Росії наразі зруйнувалися, оскільки ЗСУ нібито розгубили резерви. Він запевняє, що російські війська буцімто перехопили ініціативу.

Російський диктатор наголосив, що його країна не відмовиться від своїх цілей, які пов'язані з "денацифікацією", "демілітаризацією", а також "нейтральним статусом Києва".

Ми від своїх цілей у межах "спеціальної військової операції" відмовлятися не збираємося,

– заявив російський президент.

За його словами, на деяких напрямках армія просувається вперед, на окремих ділянках бійці тримають оборону.

Очільник Кремля також нагадав, що армія Росії буцімто розвінчала міф про невразливість західної військової техніки. Він підкреслив, що "агресивний характер Північноатлантичного альянсу не ховається за оборонними формулюваннями".

Водночас Шойгу стверджує, що буцімто усі завдання, що були визначені на 2023 рік, армією Росії виконано. Він запевнив, що заданий рівень підтримання обороноздатності забезпечено.

Шойгу також наголосив, що Росія продовжить наступ на Україну, зокрема у 2024 році.

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