Терпітиме приниження: з якою метою Путін вирушить у Китай

У жовтні Владімір Путін збирається до Китаю, щоб побачитися із Сі Цзіньпіном. Російський диктатор готовий терпіти приниження, аби тільки отримати військову допомогу.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що Путін буде змушений поїхати сам, а не відправити якогось двійника.

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"Путіну тепер не до Шовкового шляху, не до якихось там карт із замальованими територіями на користь Китаю – йому вижити треба", – зазначив Гудков.

Так, головне завдання російського диктатора – заручитись будь-якою підтримкою Пекіна, щоб не програти війну проти України.

Чи допоможе Сі Цзіньпін

Владімір Путін їхатиме не за індивідуальним запрошенням. Якщо він таки наважиться на візит, то візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях". Це ініціатива Китаю з розбудови транспортної інфраструктури, що охоплює Африку, Азію, Європу та Близький Схід.

"Тому Путін терпітиме приниження. Я боюсь, що може (Китай надати якесь озброєння – 24 Канал), якщо буде візит", – припустив Гудков.

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До слова, Пекіну необов'язково передавати зброю особисто – він може використати для цього Північну Корею та африканські режими. Ба більше, нещодавно до Росії приїздив лідер КНДР – Путін міг з ним про щось домовитись.

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