Говоритимуть про Україну: Путін збирається до Туреччини

Очільник Кремля Владімір Путін готується відвідати Туреччину у лютому 2024 року. Основна тема переговорів із турецьким лідером Реджепом Ердоганом – Україна.

Про те, що Путін може прибути в Туреччину, стало відомо ще 22 січня. Однак, у Росії вже офіційно оголосили про намір візиту очільника Кремля.

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Путін збирається до Туреччини

Російський президент збирається відвідати Туреччину у лютому. У росЗМІ зазначили, що про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Журналісти запитали в поплічника очільнка Кремля, чи планує Путін візит до Туреччини в лютому, на що той дав ствердну відповідь.

Так, готується візит,

– сказав Ушаков.

За його словами, "українська тематика, напевно, буде одним з основних предметів переговорів".

Однак, він не деталізував про що ще говоритимуть лідери двох держав. Також він не повідомив конкретну дату та місце зустрічі.

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