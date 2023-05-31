Путіну вкрай потрібне фото бодай з кимось: чи наважиться він на візит до Туреччини

З огляду на останні події на фронті та безпосередньо в Росії, Владімір Путін вкрай потребує принаймні якоїсь видимості зовнішньополітичного життя. Такою може стати дипломатичний візит у Туреччину.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. За його словами, диктатор може наважитись на поїздку, бо розуміє, що Реджеп Ердоган його не видасть.

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"Путін може поїхати в Туреччину. Він вважатиме, що здійснив ледь не героїчний вчинок. Для нього тепер фотографія з будь-яким світовим лідером дуже потрібна", – пояснив Рейтерович.

У такий спосіб диктатор зможе розповідати росіянам, що все не так погано, що він ще з кимось зустрічається. У цьому плані Туреччина є достатньо виграшним варіантом, бо це потужна держава, регіональний лідер, а також країна, яка не запровадила прямі санкції проти Росії.

Що може завадити Путіну

Однак поїздка Путіна в Туреччину може залежати від того, як він почуватиметься. Також важливим є те, що відбуватиметься в той час на фронті та безпосередньо в Росії.

"Далеко не факт, що Путін полетить, тому що йому може бути не до цього. Йому треба буде якось коментувати черговий "жест доброї волі" або якусь складну ситуацію на фронті", – зазначив політолог.

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Протягом 22 – 24 травня тривала активна фаза операції Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". Добровольці заявили, що змогли зайти на 42 кілометрів углиб Росії та затрофеїти зброю і техніку.

Вранці 30 травня в Москві почалась масова паніка через нібито атаку невідомих безпілотників. Росіяни повідомляли про вибухи в житлових будинках.

Росіяни бідкаються через чутки про те, що у країні-агресорці можуть ввести воєнний стан. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков вже прокоментував це.

Згодом стало відомо, що Владімір Путін таки не поїде до Туреччини. У диктатора заявили, що замість нього на церемонії інавгурації Ердогана буде спікер держдуми В'ячеслав Володін.