Путін цього побоюється: чому він більше не тисне на Лукашенка щодо участі у війні

Білорусь залишається одним з небагатьох "партнерів" Росії, який підтримує її агресію проти України. Якщо раніше Владімір Путін намагався активно втягнути Мінськ у війну, то зараз його натиск на Алєксандра Лукашенка в цьому питанні значно знизився.

Білорусь потрібна Кремлю не тільки як військовий партнер. На думку заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівника Народного антикризового управління Павла Латушка, якою він поділився з 24 Каналом, Путіну також вигідно використати Лукашенка в певний критичний момент.

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Україна може відповісти

Керівник Народного антикризового управління зауважив, що Лукашенко потрібний Путіну для обходження санкцій.

Це дуже ефективний канал для того, щоб отримувати необхідну Росії продукцію із Західної Європи та інших країн для виробництва озброєння,

– наголосив Латушко.

Також білоруська територія потенційно вигідна для Росії для того, щоб в критичний момент використати її знову під виглядом навчань, які заявлені на 2025 рік, – щоб створити загрозу Україні.

Це буде необхідно залежно від того, як відбудуться переговори (щодо завершення війни в Україні – 24 Канал) і чи будуть вони взагалі. А також, яку стратегічну мету ставить Путін,

– підкреслив він.

Латушко додав, що ця мета, на жаль, пов'язана з досягненням повної окупації тих українських територій, які Путін незаконно вписав до конституції Росії. І тут Білорусь може стати йому в пригоді.

З іншого боку, Путін побоюється, якщо Лукашенко вплутається в цю війну активніше, то Україна отримає право завдавати ударів по воєнних об'єктах на території Білорусі. І це, на думку опозиціонера, може спровокувати хвилювання в країні.

Путіну зараз це не потрібно. Ми бачили як в Сирії він не зміг допомогти Башару Асаду. Хоча Білорусь логістично ближче і йому легше було б надати їй допомогу, однак це все одно відволікання серйозних ресурсів. Тому це не входить в інтереси Путіна,

– відзначив Павло Латушко.

До слова, голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська вважає, що Лукашенко не відмовився від ідеї втягнути Білорусь у війну проти України. Водночас те, що білоруська армія не приєдналася агресії Росії, це, за її словами, заслуга білорусів та білоруських солдатів, які продовжують підтримувати Україну.