Путін вчергове вийшов з бункера і намагається показати, що він "в темі", – Ступак

Останнім часом Владімір Путін активізувався і частіше лишає свій бункер. Так, 23 грудня кремлівський диктатор приїхав подивитися на танки на машинобудівному заводі в російському місті Тула.

Однак невідомо, чи то був Путін, чи хтось з його чисельних двійників. Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Путін намагається вдавати великого воєначальника

Путін зараз намагається показувати, що він "в темі",

– зауважив Ступак.

За його словами, він ходить по приміщенню заводу, "стукає по залізяках" та вдає нібито все розуміє. У такий спосыб Путін хоче показати себе великим воєначальником.

Експерт додав, що цікаво стане, коли російський диктатор вдягне щось на кшталт якогось захисного костюма. Так, це означатиме, що він вже остаточно починає косплеїти нашого президента Володимира Зеленського.

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Путін останнім часом занадто активізувався