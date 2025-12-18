З рук Путіна вибили головний козир: що приховує нова істерична промова диктатора про війну

Під час колегії міністерства оборони Росії Володимир Путін виступив з агресивною промовою. Російський диктатор чітко дав зрозуміти, що не збирається домовлятися і зупиняти бойові дії, а навпаки – пообіцяв воювати далі.

Однак нервові заяви Путіна про війну, які повинні були налякати світ, мали дещо інший ефект. Спеціально для 24 Каналу експерти вказали на цікаві деталі у нових заявах диктатора та пояснили, що вони показали насправді.

Чого злякався Путін?

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, агресивні заяви Володимира Путіна про можливе загострення війни, зокрема й у напрямку Європи, можуть свідчити не про силу, а про страх.

Путіна могло серйозно занепокоїти пожвавлення переговорів між США та Україною. У Кремлі нервово реагують на активний діалог Вашингтона з Києвом.

Важливо! Кремль намагається просунути мирну домовленість без реальних гарантій безпеки, залишаючи собі простір для нового нападу на Україну в майбутньому. Володимир Путін та представники російської влади відкидають мирний план, що передбачає повернення окупованих територій і фіксацію поточної лінії фронту.

Політолог наголосив, що гучні погрози російського лідера не означають готовність до нових завоювань. Навпаки – вони демонструють внутрішню напругу та роздратування. Причиною цього, ймовірно, стало те, що переговорний процес зі Сполученими Штатами розвивається значно швидше й ефективніше, ніж очікувала Москва.

Ми конструктивно працюємо з американцями й Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується,

– зауважив Рейтерович

За його словами, в такій ситуації Путін свідомо підвищує ставки, намагаючись створити ілюзію складності й неоднозначності процесу. З одного боку – це прояв страху, з іншого – наслідок психологічної нестабільності та самовпевненості.

Російський диктатор перебуває в стані ейфорії, вважаючи, що контролює ситуацію і може діяти безкарно. Він розраховує, що США обмежаться переговорами, скоротять підтримку України або навіть почнуть на неї тиснути. Саме тому його риторика стає дедалі більш різкою та хаотичною.

Цікаві деталі у нових заявах диктатора

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко сказав, що промова Володимира Путіна під час колегії міністерства оборони Росії остаточно поставила хрест на миротворчих зусиллях Сполучених Штатів. Тепер Дональд Трамп може забути про всі протоколи й плани.

Аналітик-міжнародник зауважив, що у виступі Путіна багато оглядачів упустили один момент. Диктатор заявив, що російська армія також захопить так звані "буферні зони".

Коли людина виходить й заявляє, що їй треба 9 тисяч квадратних кілометрів, а також частина Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей, щоб усюди створити якісь "буферні зони", то про які переговори та угоди може йтися. Будь-які переговори приречені,

– мовив Демченко.

За його словами, російський узурпатор взагалі лише імітує переговорний процес. Йому потрібно виграти час, щоб американці не вводили санкції, звільнили російські гроші з Європи, пішли на поступки.

Зверніть увагу! Володимир Путін заявив про готовність вдатися до силового захоплення українських територій у разі провалу дипломатичних домовленостей. За його словами, Росія має намір формувати та розширювати так звану буферну зону безпеки.

Путін також назвав ключові пріоритети на найближчий період: форсування фронту, збільшення чисельності російської армії. І був ще один цікавий сигнал від Путіна. Він сказав, мовляв, якщо ці європейські лідери не хочуть домовлятися з Москвою, то будуть інші. Це сигналізує про те, що Путін готовий атакувати Європу, починати війну та ставити свою агентуру на кшталт Віктора Орбана.

Європейці вибили з рук РФ вагомий інструмент

Політолог Петро Олещук зауважив, що найбільш значуще рішення європейців про безстроковий арешт російських активів. Так, це не означає, що ці активи будуть передані Україні. До того ж на тлі оновленої позиції Італії, Бельгії та ряду інших країн це взагалі здається малоймовірним. Навіть Фрідріх Мерц каже, що низька ймовірність передачі цих активів Україні.

Водночас це суттєво зменшує площину для маніпулятивних маневрів, які продовжують робити росіяни. Тобто Кремль використовує ці гроші як хабар для адміністрації Дональда Трампа.

У такий спосіб росіяни вибудовують логіку, мовляв, ми з вами домовимося про прийнятний для нас варіанті припинення вогню, а ми вам за це віддамо більшу частину цих грошей,

– додав Олещук.

Кремль веде дуже тонку гру, адже росіяни самі вже давно не розраховують на ці гроші. Проте намагаються ними підкупити владу Сполучених Штатів – це розкішна схема.

Те, що ці активи безстроково заморожені, зменшує площину маневру. Адже адміністрація Трампа розуміє, що у швидкій перспективі навряд чи ці гроші отримає.

Які справжні плани Росії?