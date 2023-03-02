Путін заявив про "теракт" у Брянській області: диктатор знову завив про загрозу знищення росіян

Кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Путін заявив про нібито "теракт".

Під час звернення Путін заговорив, що російські військові буцімто захищають Росію від "неонацистів" і "терористів", пише 24 Канал. Зокрема, він конкретизував, що йдеться про міфічних "неонацистів", які 8 років нібито "мучили" людей на Донбасі та вбили доньку Алєксандра Дугіна у Москві.

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Путін обіцяє дотиснути "неонацистів" та їх "господарів"

У цьому контексті Путін переклав відповідальність за фарс у Брянській області на видуманих "неонацистів" і "терористів". Диктатор назвав фейкове ДРГ у Брянській області "черговим терористичним актом".

Він заявив, що нібито по цивільних відкрили вогонь, зокрема по автомобілю, де буцімто були діти.

Саме такі люди ставили перед собою задачу позбавити нас історичної пам'яті, позбавити нас історії, позбавити нас своїх традицій, мови,

– сказав Путін.

Після цього президент Росії вирішив нагадати слова російського письменника Костянтина Ушинського, який називав "нестерпним насильством спроби в народу відірвати мову, обірвати міцний зв'язок, який з'єднує покоління в одне велике історичне ціле".

За словами Путіна, це насильство та злочин, який нібито здійснюють "неонацисти" та їх "господарі". Після цього він пригрозив, що "в них нічого не вийде, ми їх дотиснемо".

Путін продовжив свою риторику

Кремлівський диктатор продовжив гнути лінію нової пропагандистської риторики. Останнім часом Путін стверджує, що Захід намірений розвалити Росію.

Він лякає росіян, що це може призвести до зникнення російського народу. Цим Путін намагається ще більше змобілізувати російське суспільство, використовуючи війну як загрозу для Росії.

Відповідна риторика вже знайшла місце на пропагандистському телебаченні, де прокремлівські експерти обговорюють сценарій поразки Росії.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко погоджується, що так звана ДРГ у Брянській області це спроба Кремля сколихнути росіян, щоб ті йшли на війну.

Що відбулося у Брянській області