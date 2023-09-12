Путін ухилився від питання про мобілізацію у Росії й нафантазував про 270 тисяч "добровольців"

Кремлівський диктатор Владімір Путін стверджує, що росіяни буцімто з власної волі хочуть воювати проти України. Путін переконує, що за останні місяця кількість добровольців у Росії буцімто складає майже 300 тисяч людей.

Відповідну заяву Путін зробив під час так званого Східного економічного форуму, коментуючи мобілізацію у Росії, пише 24 Канал. За його словами, після так званої "часткової" мобілізації у Росії за останні 6 – 7 місяців 270 тисяч осіб буцімто добровільно підписали контракти на службу у збройних силах.

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Путін каже, що росіяни знають, що їх чекає на війні в Україні

Путін фантазує, що нібито щодня від 1 до 1,5 тисячі осіб приходять підписати контракти. Поки росіяни, які потрапили в полон, чи перейшли на бік України розповідають, що навіть не могли уявити, що їх чекає на війні, бункерний диктатор фантазує, що російські військові буцімто знають, що їх чекає і все одно йдуть на війну.

Мужики наші, чоловіки російські, розуміючи, що на них чекає, що вони можуть життя віддати за батьківщину, все одно йдуть свідомо і добровільно,

– фантазує Путін.

Перші росіяни, які потрапляли в український полон, зізнавалися, що нібито йшли "освобождать" українців від міфічних "нацистів". Відтак, окупанти, які втратили не всю клепку, м'яко кажучи, були здивовані, коли зрозуміли, що Росія вбиває простих цивільних.

Втім, кремлівський лідер досі дотримується мантри, що російські вояки нібито "знають, кого захищають". Що більше, Путін бреше, що Росія "захищає" своїх людей.

Однак він чомусь не говорить про те, що Росія, "захищаючи" людей, стерла з лиця землі такі міста як Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк, Авдіївка, Мар'їнка тощо.

Цікаво, що Путін заявив, що "тільки майбутні покоління зможуть об'єктивно оцінити, що ми зробили для країни". Тут з диктатором все ж важко сперечатися, оскільки внаслідок західних санкцій й ударів дронів по Росії сильно страждає російська економіка. Тому росіяни вже помічають різницю між життя до війни проти України й після її початку.

Росія оголосить мобілізацію