Путін зважує, чи зможе просунутись далі, – заступниця глави Міноборони про наступ на Україну

4 лютого 2022 , 19:05
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Росія стягує війська до кордону України та лякає повномасштабним наступом. Однак Володимиру Путіну дуже важливо "зберегти обличчя", тож він добре зважує те, чи зможе просунутися далі.

Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З одного боку,  в очільника Кремля є неймовірні імперські амбіції, а з іншого – він може вдарити обличчям у бруд.

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За словами Маляр, наразі підтримка України з боку Заходу та наша готовність до опору є дійсно серйозними. Однак передбачити плани Росії вкрай складно, тому усе треба щодня ретельно відстежувати.

Зараз вкрай важливо Путіну та Росії "зберегти обличчя" і тому вони дійсно зважують, чи зможуть  просуватися далі та воювати,
– наголосила заступниця глави Міноборони. 

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Автор: Тетяна Кійовська