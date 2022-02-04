Путін зважує, чи зможе просунутись далі, – заступниця глави Міноборони про наступ на Україну
Росія стягує війська до кордону України та лякає повномасштабним наступом. Однак Володимиру Путіну дуже важливо "зберегти обличчя", тож він добре зважує те, чи зможе просунутися далі.
Про це у програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З одного боку, в очільника Кремля є неймовірні імперські амбіції, а з іншого – він може вдарити обличчям у бруд.
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За словами Маляр, наразі підтримка України з боку Заходу та наша готовність до опору є дійсно серйозними. Однак передбачити плани Росії вкрай складно, тому усе треба щодня ретельно відстежувати.
Зараз вкрай важливо Путіну та Росії "зберегти обличчя" і тому вони дійсно зважують, чи зможуть просуватися далі та воювати,
– наголосила заступниця глави Міноборони.
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