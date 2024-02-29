Путін звертається до Федеральних зборів Росії: що наговорив диктатор
Російський президент Владімір Путін 29 лютого 2024 року традиційно звернувся з посланням до Федеральних зборів. Диктатор виступив перед парламентарями, дипломатами, суддями та російськими загарбниками, що воюють в Україні.
Раніше в українській розвідці попереджали, що глава Кремля буде говорити чергову брехню та пропаганду. Так, минулого року він значну частину промови виправдовувався за російське вторгнення в Україну.
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Що сказав Путін у зверненні до Федеральних зборів
Путін заявив, що Росія зіткнулась зі зниженням народженості дітей. Ймовірно, диктатор переймається, що немає кого набирати на війну, тож прагне збільшити кількість дітей в Росії. Також диктатор заявив, що буцімто боротиметься з бідністю. Хоча насправді Кремль, за даними Пентагону, витратив на війну в Україні тільки за 2 роки 1,3 трильйона доларів. У США заявили, що Москва втратила можливості щодо економічного зростання. Диктатор, ймовірно, боячись розпаду Росії, абсурдно заявив, що нібито "без суверенної, сильної Росії ніякий міцний світопорядок неможливий". Хоча у глави української розвідки Кирила Буданова ще у липні 2023 року в кабінеті помітили карту Росії, де країна-терорист поділена на окремі суб'єкти. Владімір Путін заявив, що нібито Росія не планує нападати Європу та назвав це "маячнею". Хоча, варто згадати, що перед повномасштабним вторгненням Кремль в ООН цинічно заявляв, що це не так. Диктатор знову пригрозив, що Росія має зброю, яка може атакувати Європу. Російський диктатор заявив, що нібито треба укріпити угруповання на західному напрямку, щоб нібито нейтралізувати "загрози", які пов'язані з "втягуванням" у НАТО Швеції та Фінляндії. Путін знову заявив, що нібито війну в Україні "спровокував Захід", хоч насправді Росія напала на нашу країну. Глава Кремля заявив, що готовий говорити з США щодо питань стратегічної стабільності. Однак диктатор заявив, що слова про те, що Росія готується розмістити у космосі ядерну зброю, Путін назвав "голослівними звинуваченнями". Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю. Диктатор заявив, що нібито "стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності". Диктатор говорив про "Кинджали" та "Циркон", хоч останній не відповідає заявленим тактико-технічним даним цієї зброї. Путін також заявив, що нібито завершуються випробування крилатої ракети "Буревісник" та системи "Посейдон". Також він знову лякав ракетами "Сармат", з якими теж великі проблеми та пообіцяв продемонструвати їх на бойовому чергуванні. Російський диктатор цинічно збрехав, що нібито не Росія почала війну на Донбасі. Він також заговорив про "нацизм" та вирішити завдання так званої "СВО", тобто війни. Владімір Путін заявив, що нібито перед Росією "стоять великі завдання". Окрім того, російський диктатор заявив, що нібито в Росії підтримують війну, хоч це не так. Російський диктор заявив, що нібито Заходу потрібно "зробити з Росією те, що вони зробили з Україною".
Диктатор говорив про сім'ю та бідність
Путін цинічно сказав про світопорядок
Глава Кремля прокоментував заяви про напад на Європу
Путін заявив про "загрози" через розширення НАТО
Глава Кремля заявив, що готовий говорити з США
Путін знову лякає ядерною зброєю
Путін заявив, що Росія зіткнулась зі зниженням народженості дітей. Ймовірно, диктатор переймається, що немає кого набирати на війну, тож прагне збільшити кількість дітей в Росії.
Також диктатор заявив, що буцімто боротиметься з бідністю. Хоча насправді Кремль, за даними Пентагону, витратив на війну в Україні тільки за 2 роки 1,3 трильйона доларів. У США заявили, що Москва втратила можливості щодо економічного зростання.
Диктатор, ймовірно, боячись розпаду Росії, абсурдно заявив, що нібито "без суверенної, сильної Росії ніякий міцний світопорядок неможливий".
Хоча у глави української розвідки Кирила Буданова ще у липні 2023 року в кабінеті помітили карту Росії, де країна-терорист поділена на окремі суб'єкти.
Владімір Путін заявив, що нібито Росія не планує нападати Європу та назвав це "маячнею".
Хоча, варто згадати, що перед повномасштабним вторгненням Кремль в ООН цинічно заявляв, що це не так.
Диктатор знову пригрозив, що Росія має зброю, яка може атакувати Європу.
Російський диктатор заявив, що нібито треба укріпити угруповання на західному напрямку, щоб нібито нейтралізувати "загрози", які пов'язані з "втягуванням" у НАТО Швеції та Фінляндії.
Путін знову заявив, що нібито війну в Україні "спровокував Захід", хоч насправді Росія напала на нашу країну.
Глава Кремля заявив, що готовий говорити з США щодо питань стратегічної стабільності.
Однак диктатор заявив, що слова про те, що Росія готується розмістити у космосі ядерну зброю, Путін назвав "голослівними звинуваченнями".
Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю. Диктатор заявив, що нібито "стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної готовності".
Диктатор говорив про "Кинджали" та "Циркон", хоч останній не відповідає заявленим тактико-технічним даним цієї зброї.
Путін також заявив, що нібито завершуються випробування крилатої ракети "Буревісник" та системи "Посейдон". Також він знову лякав ракетами "Сармат", з якими теж великі проблеми та пообіцяв продемонструвати їх на бойовому чергуванні.
Російський диктатор цинічно збрехав, що нібито не Росія почала війну на Донбасі. Він також заговорив про "нацизм" та вирішити завдання так званої "СВО", тобто війни.
Владімір Путін заявив, що нібито перед Росією "стоять великі завдання". Окрім того, російський диктатор заявив, що нібито в Росії підтримують війну, хоч це не так.
Російський диктор заявив, що нібито Заходу потрібно "зробити з Росією те, що вони зробили з Україною".