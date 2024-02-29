Путін звертається до Федеральних зборів Росії: що наговорив диктатор

Російський президент Владімір Путін 29 лютого 2024 року традиційно звернувся з посланням до Федеральних зборів. Диктатор виступив перед парламентарями, дипломатами, суддями та російськими загарбниками, що воюють в Україні.

Раніше в українській розвідці попереджали, що глава Кремля буде говорити чергову брехню та пропаганду. Так, минулого року він значну частину промови виправдовувався за російське вторгнення в Україну.

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Що сказав Путін у зверненні до Федеральних зборів