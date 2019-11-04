Путін розповів, чи відмовиться від транзиту газу через Україну

Російська Федерація не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть при наявності альтернативних маршрутів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі російського телеканалу заявив, що Київ сам "не прагне домовленостей щодо транзиту".

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголошував, що Україна робить все можливе, щоб якнайшвидше домовитися про транзит газу на 10 років. Однак через "не найпростіші відносини з РФ" це зробити складно.

Пєсков стверджує, що у Росії зараз будуть можливості гарантовано здійснювати необхідні постачання споживачам на Заході за рахунок інших альтернативних маршрутів. Зауважимо, що Данія надала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2", тож залишилися лічені тижні до завершення будівництва.

Використає Росія це? Однозначно ні. Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві,

– сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна наголосив, що продовження транзиту газу через територію України необхідно для самої України. "Якщо не буде транзиту, то ГТС України просто розвалиться", – сказав він.

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Дмитро Пєсков нагадав про "вакханалію в Стокгольмському арбітражі".

Путін чітко сказав, що, хлопці, давайте, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися,

– додав Пєсков.

Про які судові претензії йдеться?

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що у компанії триває робота над підготовкою нового позову до російського "Газпрому". До такого рішення Вітренко прийшов після завершення другого етапу перемовин про транзит російського газу Україною.

"Нафтогаз" планував надіслати російському "Газпрому" позовні вимоги на суму 11 мільярдів доларів у якості компенсації за можливе припинення транзиту газу територією України.

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22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

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Як завершився другий етап перемовин щодо транзиту газу?

Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Окрім того, Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.