Путін співає: з'явилося архівне відео з президентом РФ

Президент Росії Володимир Путін знову дивує своїми "вміннями". У мережі з'явилося архівне відео, на якому глава Кремля виконує пісню Blueberry Hill.

Відповідне відео оприлюднив Кремль у рамках проєкту "Путін. 20 років". Воно було зняте у 2010 році, коли чинний глава Кремля обіймав посаду прем'єр-міністра Росії.

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Свої вокальні здібності Путін продемонстрував на благодійному концерті в Санкт-Петербурзі. Ведуча довго вмовляла його заспівати що-небудь для глядачів.

"Будемо вважати, що ми в сімейній обстановці і можемо поекспериментувати. Але давайте домовимося, що все це залишиться між нами. Я, як і більшість людей, не вмію ні співати, ні грати, але люблю це робити, і вам доведеться потерпіти", – сказав тоді Путін.

Він вийшов на сцену і спочатку зіграв на роялі мелодію пісні "З чого починається Батьківщина". Після цього політик почав виконувати пісню Фест Доміно Blueberry Hill. Щоправда, співав Путін під фонограму з бек-вокалом.

Дивіться відео, як Путін співає:

Кремль показал архивное видео с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На нем Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, исполняет песню "Blueberry Hill".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/LMPUGWg9Bw — ТАСС (@tass_agency) January 29, 2020

Зауважимо, на цьому концерті були присутні відомі голлівудські актори – Шерон Стоун, Моніка Беллуччі, Курт Рассел, Міккі Рурк, Кевін Костнер, Ален Делон, Жерар Депардьє тощо. Усі вони аплодували та навіть танцювали під співи Путіна.

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Користувачі мережі не пропустили момент жорстко висміяти російського президента і його вокальні здібності.

"Навіть заспівати нормально не може", "А чи не відправити його на конкурс "Євробачення-2020"? Перемога точно буде за Росією", "Коли рейтингу нема, можна і заспівати для натовпу", "Жаль, що мікрофоном не подавився", – пишуть юзери.