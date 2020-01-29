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      Путін співає: з'явилося архівне відео з президентом РФ

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      Кремль опублікував відео зі співаючим Путіним / Ілюстративне фото, tass.ru

      Президент Росії Володимир Путін знову дивує своїми "вміннями". У мережі з'явилося архівне відео, на якому глава Кремля виконує пісню Blueberry Hill.

      Відповідне відео оприлюднив Кремль у рамках проєкту "Путін. 20 років". Воно було зняте у 2010 році, коли чинний глава Кремля обіймав посаду прем'єр-міністра Росії.

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      Свої вокальні здібності Путін продемонстрував на благодійному концерті в Санкт-Петербурзі. Ведуча довго вмовляла його заспівати що-небудь для глядачів.

      "Будемо вважати, що ми в сімейній обстановці і можемо поекспериментувати. Але давайте домовимося, що все це залишиться між нами. Я, як і більшість людей, не вмію ні співати, ні грати, але люблю це робити, і вам доведеться потерпіти", – сказав тоді Путін.

      Він вийшов на сцену і спочатку зіграв на роялі мелодію пісні "З чого починається Батьківщина". Після цього політик почав виконувати пісню Фест Доміно Blueberry Hill. Щоправда, співав Путін під фонограму з бек-вокалом.

      Дивіться відео, як Путін співає:

       

      Зауважимо, на цьому концерті були присутні відомі голлівудські актори – Шерон Стоун, Моніка Беллуччі, Курт Рассел, Міккі Рурк, Кевін Костнер, Ален Делон, Жерар Депардьє тощо. Усі вони аплодували та навіть танцювали під співи Путіна.

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      Користувачі мережі не пропустили момент жорстко висміяти російського президента і його вокальні здібності.

      "Навіть заспівати нормально не може", "А чи не відправити його на конкурс "Євробачення-2020"? Перемога точно буде за Росією", "Коли рейтингу нема, можна і заспівати для натовпу", "Жаль, що мікрофоном не подавився", – пишуть юзери.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Курйозні новини Володимир Путін Новини Росії Музика
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