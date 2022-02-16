Путіна хвилюють настрої 5 – 6 людей, – Піонтковський
Загалом Володимира Путіна не хвилюють настрої людей. Однак є кілька людей, до яких він може дослухатися.
Мовиться про тих осіб, які перебувають в його найближчому оточенні. Таку думку ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Хто входить в найближче оточення Путіна
За його словами, глава Кремля поділяє настрої відповідної групи свого оточення, однак дистанціюється від неї.
Його (Путіна – 24 канал) хвилюють настрої 5 – 6 людей, найближчого оточення,
– наголосив Піонтковський.
У найближчому оточенні глави Кремля зокрема присутні Микола Патрушев (секретар Ради безпеки Росії) та Юрій Ковальчук (співвласник банку "Росія").
Путін дистанціюється не тому, що ідеї оточення його шокують
Такі найближчі до Путіна люди, як вважає Піонтковський, більш ідеологічно налаштовані на фашистську ідею Четвертої світової війни, ніж сам глава Кремля.
Що таке Четверта світова війнаЧетверта світова війна (Друга холодна війна або Нова холодна війна) – це термін, яким експерти позначають протистояння Європейського Союзу та США із Росією з 2010 року. Конфронтація між сторонами продовжилась у відповідь російської агресії проти України. Терміном Нова холодна війна також деколи позначають економічну та політичну напруженість між США та КНР.
"Путін розділяє фашистські настрої відповідної групи. Однак дистанціюється не тому, що вони його шокують, а тому, що в ньому сильніший інстинкт "супермільярдера", – додав публіцист.До речі! За інформацією Forbes, через агресивну політику Росії щодо України російські мільярдери втратили майже 30 мільярдів доларів.
Піонтковський розповів про оточення Путіна: дивіться відео
Найближче оточення Путіна: що відомо
- Наприкінці січня 2022 року Сполучені Штати Америки підготували санкції проти найближчого оточення Путіна, які зачеплять членів рад директорів держкомпаній Росії, великих чиновників та їхній родин.
- Деякі експерти вважають, що для того, аби врегулювати питання із Заходом, оточення глави Кремля може усунути його від влади.
- "Друзі" Путіна можуть залишитися без маєтків та замків. На початку лютого Міністерство закордонних справ Великої Британії анонсували санкції.
- Однак інші впевнені, що причин оточенню Путіна "скидати" його немає. Адже близькі до президента люди почувають себе "королями гори".