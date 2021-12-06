У Путіна назвали спосіб зняти напруженість на Донбасі

У президента Росії Володимира Путіна розповіли про спосіб, який, на їхню думку, може зняти напруженість на Донбасі. У Кремлі переконані, що зробити це можна лише гарантією відмовою України від силового сценарію.

Москва у цьому контексті наполягає на відповідних гарантіях. Позицію Кремля озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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За словами Пєскова, зняти напруженість можна тільки одним шляхом – це зрозуміти, як "застрахуватися від можливих помислів Києва розв'язати проблему Донбасу силовим шляхом". За його словами, Путін завтра з "великим інтересом" вислухає пропозиції американського колеги Джо Байдена щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Цікаво, що Пєсков у найкращих традиціях російської пропаганди "забув", що саме Росія стягнула свої війська до кордону з Україною. чим і спричинила напруження ситуації. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, поки біля кордону України близько 94 тисячі російських військових.

Позиція України

У ГУР Міноборони повідомили, що можливе вторгнення може відбутись вже у січні – лютому 2022 року.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ не налаштований йти військовим шляхом розв'язання проблеми Донбасу. Він також наголосив, що не бачить альтернативи мінським угодам. До цього МЗС Росії звинуватив Україну в нібито "наступальних діях" на Донбасі.

Війська Росії біля українського кордону: що відомо

У листопаді українська розвідка підтвердила, що Росія може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце". Це може трапитись у січні 2022 року.

Глава німецької фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер розповів, що у разі нападу Росії на Україну, скандальному газопроводу "Північний потік-2" настане кінець.

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