Це почне працювати проти Путіна: які можливі наслідки нової риторики західних ЗМІ щодо диктатора

Після так званих виборів президента в Росії, на яких передбачувано "переміг" Владімір Путін, провідні західні ЗМІ називають його вже не "президентом", а "диктатором" чи взагалі "терористом".

Російський політтехнолог Аббас Галлямов висловив думку 24 Каналу, що у разі, якщо така тенденція буде поширюватись і стане трендом, то сприятиме послабленню позиції Путіна в міжнародній спільноті. Також це вплине на ставлення до нього росіян.

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Ситуація може змінитись

З початку повномасштабного вторгнення в Україну путінську агресію засудила велика кількість країн. Проте оскільки війна затягується, вона потребує більше ресурсів, якими жертвують країни світу для того, щоб зупинити Росію, і люди в цих країнах починають замислюватись про інші варіанти розв'язання війни.

З'являються політики, які підтримують Путіна – Дональд Трамп чи Віктор Орбан. Вони відкрито говорять, що потрібно з Росією домовлятися,

– наголосив він.

Оскільки люди в цілому противники складних проєктів та шукають легкі шляхи, то міжнародна спільнота починає прислуховуватись до Трампа та Орбана. Через це рішучість протистояти Путіну до кінця починає послаблюватись.

Наразі формується ядро світової опозиції до мейнстриму, який виступає за підтримку України. Якщо вся світова преса встане на цю позицію і перестане називати Путіна "президентом", а лише "диктатором", то з часом ситуація може змінитись.

"Якщо люди впродовж тривалого часу будуть це чути, то звикнуть до цієї думки. Це призведе до того, що підтримка Путіна буде послаблюватись. Якщо це стане постійною практикою, то це почне працювати проти нього", – зауважив Галлямов.

Найважливіший чинник

Росія так влаштована, за його словами, що її громадянам дуже важливо знати, що західна спільнота їх не ігнорує, цінує, поважає. Істеричність Росії здебільше зумовлена тим, що Захід не ставить росіян у "центр всесвіту", не захоплюється "безмежною силою російської души". У них з цього приводу комплекс.

Якщо вони будуть бачити, як світ ставиться до Путіна, то це буде його маргіналізувати в їх очах,

– наголосив політтехнолог.

Це не буде найважливішим чинником, але якщо він додасться до невдач на фронті, економічних проблем, репресій, тоді у росіяни виникне відчуття, що їм незручно за свого очільника перед світом. Тому, на думку Аббаса Галлямова, маргіналізація Путіна у світі, сприятиме його маргіналізації у Росії.

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