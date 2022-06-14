Путінський агент у Білому домі досі робить свою справу, – Піонтковський
Останнім часом в адміністрації США шириться наратив, що Україна програє війну, тож немає сенсу допомагати й постачати озброєння. Зокрема, таку позицію мають Блінкен та Остін.
Так, американські військові жаліються на політичних бюрократів. Ба більше, у приватних розмовах вони називають ім'я того самого путінського агента – Джейка Саллівана. Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський на стрімі 24 каналу з Романом Цимбалюком.
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Успішна робота путінського агента
Саме Салліван запевняв Байдена, що той має вимагати від Зеленського виконувати Мінські домовленості. "Він буцім-то пішов в тінь, однак діє. Щось у вуха (Байдену – 24 канал) нашіптує", – зауважив експерт.
На жаль, усі заяви про те, що США не відправлятиме солдатів, не надаватиме артилерійські установки – це сигнали, які заохочують Путіна.
Нещодавно президент країни-агресорки розповідав про Петра I, який "не забирав, а повертав". "Завтра він уявить себе Улусом Джучі й вимагатиме повернення усіх територій Великої імперії Чингісхана", – говорить публіцист.
Він наголошує, що будь-який прояв слабкості заходу ще більше заохочуватиме імперські амбіції Путіна.
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Військова допомога США: останні новини
- Раніше США вирішили передати Україні реактивні системи залпового вогню MLRS. Ця система вкрай необхідна українським захисникам, аби вони могли захистити Донбас.
- Джо Байден заявив, що Україні не постачатимуть ракетні системи великої дальності. У США занепокоєні, що ними Україна зможе вдарити по Росії.
- Американський лідер заявив про новий пакет допомоги, який надасть Україні "нові можливості та передове озброєння". Зокрема, мовиться про ракетну артилерійську систему HIMARS з боєприпасами.
- У травні Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України.
- Однак рішення про надання допомоги Україні блокував сенатор Ренд Пол, який тісно співпрацював з експрезидентом США Дональдом Трампом та мав зв'язки з Росією. Раніше він блокував ухвалення санкцій США проти будівництва "Північного потоку-2".
- Вже 9 червня Україна отримала перший транш із виділеної суми. Зауважують, що мільярд доларів спрямують на підтримку економіки країни в умовах війни.
- У США глибоко занепокоєні російською агресією. Так, у Білому домі пообіцяли, що забезпечать Україну "усім необхідним", аби відбити напад ворога.
Піонтковський про Саллівана: дивіться відео