Путіну доведеться говорити про Україну, – політтехнолог про зустріч з Байденом

Володимир Путін вже 16 червня у Женеві зустрінеться з Джо Байденом. Очільник Кремля завжди заявляв, що нібито немає сенсу обговорювати Крим та Донбас, однак йому доведеться це робити.
Таку думку висловив політтехнолог Борис Тихенгаузен. Він наголосив, що окрім ситуації в Україні Путіна чекає ще низка інших питань від президента США.
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"Путін не хоче говорити про Крим і Донбас, але йому доведеться це робити на найближчій зустрічі", – запевнив Тизенгаузен.
Ультиматумів не буде, – політтехнолог
Тизенгаузен припустив, що найбільше президенти говоритимуть про терористичні акти, які Росія здійснювала на території країн НАТО.Важливо! Мовиться зокрема й про вибухи на складах в Чехії. Розслідувачі встановили, що до них причетні агенти Росії , які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров.
"Однак Байден сказав, що хоче налагодити відносини з Росією, а тому він не буде говорити ультиматумами. Весь світ розуміє, що це марно. Можливо, шукатимуть компроміси", – зауважив Тизенгаузен.
Політолог зазначив, що Україна ніяк не може вплинути на зустріч Путіна з Байденом. Однак дуже добре, що до цієї події українським представникам вдалося поговорили з представником Держдепу США Ентоні Блінкеном.
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Зустріч Байдена з Путіним: що відомо
- Байден сам запропонував Путіну зустрітись. Пропозиція прозвучала ще у квітні 2021 року.
- Лише 25 травня стало відомо, що зустріч відбудеться 16 червня у третій країні – Швейцарії.
- У Білому домі розповіли, що на зустрічі піднімуть питання України, Білорусі та інших важливих подій.