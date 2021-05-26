Путіну доведеться говорити про Україну, – політтехнолог про зустріч з Байденом

Володимир Путін вже 16 червня у Женеві зустрінеться з Джо Байденом. Очільник Кремля завжди заявляв, що нібито немає сенсу обговорювати Крим та Донбас, однак йому доведеться це робити.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тихенгаузен. Він наголосив, що окрім ситуації в Україні Путіна чекає ще низка інших питань від президента США.

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"Путін не хоче говорити про Крим і Донбас, але йому доведеться це робити на найближчій зустрічі", – запевнив Тизенгаузен.

Ультиматумів не буде, – політтехнолог

Тизенгаузен припустив, що найбільше президенти говоритимуть про терористичні акти, які Росія здійснювала на території країн НАТО.

, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров.

Мовиться зокрема й про вибухи на складах в Чехії . Розслідувачі встановили, що до них причетні агенти Росії

"Однак Байден сказав, що хоче налагодити відносини з Росією, а тому він не буде говорити ультиматумами. Весь світ розуміє, що це марно. Можливо, шукатимуть компроміси", – зауважив Тизенгаузен.

Політолог зазначив, що Україна ніяк не може вплинути на зустріч Путіна з Байденом. Однак дуже добре, що до цієї події українським представникам вдалося поговорили з представником Держдепу США Ентоні Блінкеном.

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