Путіну потрібна нова Росія: яку країну намагається створити диктатор
Владімір Путін має своє уявлення про те, якою нібито має бути Росія. Він ностальгує за Радянським Союзом і прагне сформувати нове коло так званої "еліти"
Опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Росія ніколи не була гламурною. Всі зірки, які хотіли закріпити такий образ країни, – дуже дратували Путіна.
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Яка країна насправді подобається Путіну
"Йому ніколи не хотілося "концертів на теплих дахах". Він хоче, щоб все було холодно, похмуро та жорстко. Тому замість цих елементів гламуру – був фашизм зеківський, озвірілий – це те, що треба Путіну", – сказав Ігор Яковенко.
Тож російський диктатор намагається створити нову еліту. До неї він залучає людей, які повернулися з України з руками по лікоть у крові. Путін сподівається, що вони зможуть стати новою елітою, але це йому погано вдається.
Путіну дуже хотілося б створити щось схоже до сталінського СРСР, але це абсолютно неможливо. Суть країни, соціальна структура, економіка, історичний час – все це змінилося. Але він далі мріє про створення Росії зі "сталінським обличчям", втім у нього нічого не вийде, бо це утопія,
– наголосив Яковенко.
Солдати приїжджають з фронту й знову починають скоювати злочини. Але Путін настільки хоче втілити свої плани, що не зважає на те, що всі ці люди вміють тільки вбивати.
Що відбувається у Росії: актуальні новини
- По всій Росії затримують людей, які виходять, щоб вшанувати пам'ять Олексія Навального. До кожного, хто намагається покласти квіти, підходять силовики. У Москві 17 лютого сотні росіян зібралися біля "Стіни скорботи", але їх одразу почали розганяти "правоохоронці". У відповідь люди скандували "Ганьба", чим ще більше розлютили провладних поліціянтів. Вони б'ють та затримують протестувальників навіть за те, що люди розгортають плакати.
- Тіло Навального зникло з моргу у Салехарді. Спершу прессекретарка політика Кіра Ярмиш повідомила, що воно перебуває там, адже так сказали працівники колонії. Вони мали провести "дослідження". Водночас, коли адвокат разом з матір'ю Навального прибули до моргу, то з'ясувалося, що він взагалі не працює. Тіла там немає.
- Росію у ніч на 17 лютого атакували безпілотники. Вибухи чули у шести регіонах. Місцева влада традиційно повідомила про нібито успішну роботу ППО та знищені цілі. Втім на оприлюднених відео не все так добре, як кажуть окупанти. Згодом стало відомо, що ушкодження та руйнування все-таки є, але російська влада переконує, що вони "незначні".