Путіну треба не це, – Фейгін про проєкти постанов щодо визнання бойовиків
14 лютого 2022 , 16:37Читать новость на русском
Комітет Держдуми підтримав 2 проєкти постанов про визнання бойовиків. Відповідне рішення повинна інціювати "Єдина Росія".
Тому, ймовірно, ухвалять проєкт, який просто затягує процес. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.
До теми Комітет Держдуми підтримав аж 2 проєкти постанови про визнання бойовиків
Для визнання бойовиків не настав час, – Фейгін
За його словами, звісно, цілком можливо, що можуть ухвалити документ і визнати бойовиків. Однак для цього поки не настав час.
Думаю, Путін не ухвалюватиме таке рішення прямо зараз. Це створило б для нього ситуацію послаблення конфлікту. Путіну треба на це, йому потрібна вся Україна.
Фейгін: Коли воєнний план Путіна провалиться
Він пояснив, що для глави Кремля визнання бойовиків – це запасний варіант. "Цей момент настане, коли воєнний план Путіна провалиться. Тоді він захоче подати це російським громадянам як велику перемогу", – додав він.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Фейгін розповів про визнання Росією бойовиків: дивіться відео
Росія хоче визнати бойовиків: що відомо
- Російська Держдума взялась за визнання бойовиків. На порядку денному – одразу 2 проєкти: один підготувала комуністична партія, інший – "Єдина Росія".
- Перший проєкт постанови – документ комуністів передбачає негайне спрямування цього звернення Путіну після ухвалення депутатами.
- Другий проєкт від низки депутатів пропонує спочатку направити документ в МЗС, Міноборони та інші відповідальні відомства, а тільки потім Держдума зможе його остаточно ухвалити з пропозиціями міністерств.
- Президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Москва нібито повинна відмовитися від ідеї визнати псевдореспубліки. Україна ж наполягає на тому, що визнання бойовиків означатиме вихід Росії із мінських угод.
- Вже завтра, 15 лютого, Дума розгляне звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків.