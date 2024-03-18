Путіну важливий не лише результат "виборів", а і явка: експрацівник КДБ назвав 2 причини

В Росії 17 березня завершились псевдовибори. "Перемогу", за результатами екзитполів, буцімто здобув Владімір Путін. Однак диктатору важливим є не лише результат, але і явка на "виборах" – на це є принаймні 2 причини

Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов висловив думку 24 Каналу, що Путіну була важлива явка на виборах, адже це додає йому "слави". Також іншою причиною є "ностальгія за СРСР".

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Перша причина – прагнення слави

Завдяки пропаганді Путін надалі продовжує свою диктаторську політику, але йому цього мало. Він прагне збирати народ для свого прославлення.

"Тут є стандартне людське марнославство. Нам приємно, коли, наприклад, наші передачі набирають багато переглядів. Водночас Путін має свій російський телевізор і його "передвиборчу компанію" – заявив Жирнов.

Друга причина – ностальгія за СРСР

Після виборів в Росії почали заявляти про рекордну кількість людей, які прийшли голосувати у виборчі дільниці. Російські посадовці заявляють, що явка на "виборах" склала 77,44%

Не дивлячись на те, що СРСР вже не існує понад 30 років, Путін продовжує керуватись старими звичками. Вибори для нього – це ціла церемонія.

"У Путіна залишилось совкове сприйняття поняття виборів. Тоді це було святом: відкривали буфети, продавали дефіцитні товари. Людям було все одно за кого голосувати, вони цих кандидатів в лице не бачили. Путін якраз відроджує ці традиції", – прокоментував експрацівник КДБ.

Не варто чекати змін

Диктатор не має на меті хоч якось покращити свою державу. Його рутинне уявлення про світ заполонило всю Росію, єдина мета Путіна – здобути перемогу на так званих виборах та продовжувати робити те, що робив.

Путіну ніхто не пояснив, що вибори – це коли є передвиборча програма, коли людина щось хоче змінити в країні, а він нічого змінювати не хоче і не збирається. Він консерватор в повному розумінні цього слова. Тому Путін і колеться ботоксом, робить хірургічні втручання, щоб не старіти та залишатись таким, яким був раніше, – розповів Жирнов.

Для досягнення мети на псевдовиборах відбувалась відверта фальсифікація голосів. Хоча "путінські помічники" докладали зусиль, картина виглядає максимально неприродно.

"Якщо в Радянському Союзі явка на виборах була, нехай, 99%, а кандидат перемагав з 98% голосів, то зараз такі цифри підробити важко, але вони (росіяни – 24 Канал) дуже стараються", – зауважив експрацівник.

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