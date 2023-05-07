Ми вже були б у Москві: у ЗСУ пояснили, чи є у Пригожина снарядний голод і що він замислив

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що планує вивести своїх бійців з Бахмута до 10 травня. Проте зменшення активності на Бахмутському напрямку не спостерігається.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що звертати увагу на заяви Пригожина – це не поважати себе. Сприймати слова "кухаря Путіна" в тій парадигмі, в якій він видає подібну інформацію, Череватий не радить нікому з аналітиків та журналістів.

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Вся надія армії Росії – зеки та кадирівці

Речник Східного угруповання військ ЗСУ впевнений, що першопричина всіх заяв Пригожина – це потужна оборона, яку проводять Збройні Сили України.

Завдавши їм неймовірних втрат і по суті знищивши ПВК "Вагнер", вони спричинили істерику Пригожина. Він розуміє, що взявши перед військово-політичним керівництвом країни-агресора певні зобов'язання, неспроможний їх виконати, тому що немає поповнення в особовому складі з російських в'язниць,

– підкреслив Череватий.

Адже щодня окупанти втрачають величезні сили. За останню добу загинуло 157 загарбників на Бахмутському напрямку і серед них більшість – вагнерівці.

Зрозуміло, що поповнити такі щоденні втрати – це проблема. Отже, Пригожин робить епатажні заяви для того, щоб максимально скинути з себе провину за неспроможність виконати взяті на себе зобов'язання. І тому вони розпочали з Кадировим цю "мильну оперу",

– відзначив співрозмовник.

Якщо подивитись на цю ситуацію ширше, то виходить, що вся надія "другої армії світу" покладається на зеків, по суті організоване злочинне угруповання, та на угруповання національної республіки.

Сергій Череватий розповів про справжню причину заяв Пригожина: дивіться відео

Раніше був снарядний безліміт

Він розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку, де представлені в першу чергу збройні сили агресора, набагато менша активність ворога – за добу там відбулося тільки 5 боєзіткнень. Але там ворог більше використовує засобів ураження – відбулося 503 обстріли та 12 авіанальотів.

Там 32 окупанти загинуло і 80 отримали поранення. Цифри дещо менші,

– зазначив речник.

Череватий також заперечив заяву Пригожина про "снарядний голод" на Бахмутському напрямку, через який він нібито й хоче вивести звідти ПВК "Вагнер".

Це абсолютна брехня. Щодоби окупанти в нашій операційній зоні використовують понад 25 тисяч снарядів. Якби у нас був такий "снарядний голод", ми б вже у Москві були,

– впевнений Сергій Череватий.

Він припустив, що можливо вагнерівці дещо обмежені порівняно з тим, коли раніше у них був снарядний безліміт. Але й зараз Пригожин більш ніж достатньо забезпечений артилерійською та авіаційною підтримкою.

Що заявив Євгеній Пригожин