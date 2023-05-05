Активний штурм ЗСУ: у Міноборони заявили про знищення складів вагнерівців біля Бахмута

ЗСУ продовжує чинити спротив російським окупантам. Цього разу наші бійці здійснили вдалу операцію на Сході України.

Українські захисники знищили військовий склад ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Про це в ефірі національного марафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 Канал.

Дивіться також Тут навіть росіяни не брешуть, – Міноборони про плани ворога взяти Бахмут до 9 травня

Маляр розповіла про операцію ЗСУ в Бахмуті

Заступниця міністра оборони розповіла, що росіяни активно штурмують позиції наших бійців на Бахмутському напрямі. Крім того, російська влада не полишає намірів взяти під контроль місто Бахмут до 9 травня.

"Наші Сили оборони чинять не просто потужний опір, а й не дають виконати ворогу задачу: прорвати оборону", – наголосила Маляр.

Ганна Маляр також запевнила, що українські військові теж чинять активні штурмові дії. Ба більше, вони спалюють місця скупчень і склади противника.

Зараз є новина, що нашими бійцями були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців,

– зазначила Маляр.

Пригожин скаржиться на відсутність боєприпасів у ПВК "Вагнера"

Нещодавно Євгєній Пригожин висунув ультиматум міністру оборони Росії. Мовляв, якщо ПВК "Вагнера" не забезпечать снарядами, то він виведе своїх посіпак з-під Бахмута.

На цю заяву відреагував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він підкреслив, що у вагнерівців не стільки "снарядний голод", скільки людський.

Дива не сталося, тож Пригожин 5 травня зробив заяву про виведення його військ з Бахмута 10 травня. Позиції на фронті, переконує Пригожин, передадуть міноборони Росії.

Нещодавно очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин звинуватив російську владу в тому, що для його підрозділів урізають кількість боєприпасів. Через це посіпаки "кухаря Путіна" не можуть активно обстрілювати українські позиції на лінії фронту. Тому кожна новина про знищення складів ПВК "Вагнера" – це ще більша ескалація конфлікту між Пригожиним та міноборони Росії.