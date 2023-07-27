Три країни можуть закрити кордони з Білоруссю через загрозу "вагнерівців": їй загрожує ізоляція

Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина Кремль вислав до Білорусі його найманців з ПВК "Вагнера". Низка сусідніх з нею європейських країн готова відреагувати на можливі провокації з боку вагнерівців.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський назвав умови для закриття кордонів з Білоруссю. Ця країна ризикує опинитися в повній ізоляції.

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Варшава застерегла посіпак Кремля

Каміньський допустив закриття кордонів з Білоруссю трьома країнами. А саме Польщею, Литвою та Латвією.

Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на цей час, ми приведемо до повної ізоляції Білорусі,

– зазначив голова польського МВС.

За його словами, Польща, Латвія та Литва обов'язково почнуть спільні дії, якщо на їхніх кордонах відбудуться серйозні інциденти за участю вагнерівців.

Що цьому передувало

Не так давно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бачився з Владіміром Путіним. Під час зустрічі з російським диктатором він дозволив собі провокаційну заяву.

Лукашенко сказав, що вагнерівці, які перебувають у його країні, буцімто хочуть дійти до Варшави. Також він пожалівся Путіну, що ці найманці його "напрягають".

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