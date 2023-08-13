Пригожин – обличчя ПВК "Вагнера": військовий оглядач припустив, чи можуть його ліквідувати

Євгеній Пригожин після свого невдалого заколоту не був покараний Владіміром Путіним, хоча він й назвав ватажка ПВК "Вагнером" зрадником. Однак доля Пригожина може вирішиться за пів року: або він помре, або вчинить новий заколот.

Водночас Польща, Литва та Україна залишаються під загрозою терористичної діяльності з боку вагнерівців, які зараз базуються в Білорусі. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що заради вчинення таких дій Путін і розташував ПВК "Вагнера" поблизу від кордонів цих країн.

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Може стати "мучеником"

Доля ж Євгенія Пригожина після його спроби вчинити заколот в Росії склалася доволі дивно.

Не дивлячись на те, що він всіх "кинув" своїм походом на Москву, однак він все ще має достатньо високий рівень підтримки серед росіян. А тому, якщо його ліквідують, то він стане "мучеником" в очах російського населення. І це тільки підвищить рівень довіри до ПВК "Вагнера" в суспільстві країни-агресорки,

– зауважив військовий оглядач.

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А тоді на перший план може вийти інша персоналія. Адже Євгеній Пригожин – це насамперед "обличчя" ПВК "Вагнера", медійна особистість. Проте є інші керівники "Вагнера". Наприклад, Дмитро Уткін, а також інші командири підрозділів вагнерівців. Деякі з них навіть діють у Європейському Союзі.

"Саме тому можлива ліквідація Пригожина може тільки посприяти популяризації ПВК "Вагнера", – наголосив Олександр Коваленко.

Вагнерівці в Білорусі: що відомо

Після спроби заколоту Євгенія Пригожина вагнерівці почали перекидати свої сили до Білорусі. Це створило напругу на кордоні Польщі та Литви, де вагнерівці можуть вчинити провокації.

Так, Польща посилила кордон з Білоруссю 10 тисячами військових. З них на кордоні перебуватимуть 4 тисячі осіб, а 6 тисяч – залишатимуться у резерві.

До таких дій Варшава вдалась зокрема через інцидент, що стався 1 серпня, коли два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі.

Водночас на вулицях Кракова з'явились листівки із "запрошенням вступити до лав ПВК "Вагнера". На об'явах вказано посилання з QR-кодом російського сайту з вербування найманців. Польські правоохоронці вже відкрили дві справи за фактом поширення листівок з інформацією про ПВК "Вагнера". Також поліція шукає тих, хто розклеює листівки по місту.