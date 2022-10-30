Кремль наказав судам не випускати засуджених достроково, а відправляти їх до "Вагнера", – ISW

У Росії не полишають спроб відправити все більше "гарматного м'яса" на фронт. Для цього вже вирішили, що робити з достроково звільненими засудженими у країні-агресорці.

І хоч у Росії оголосили, що часткова мобілізація завершилася, реальність дещо інша. Так, достроково звільнених в'язнів не відпускатимуть на волю. На них очікує вірна смерть, але вже на фронті.

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Лави ПВК "Вагнера" поповнюватимуться

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, Кремль віддав наказ російським суддям. Згідно з ним, умовно-дострокового звільнення ув'язнені в Росії не отримуватимуть. Замість цього вчорашніх зеків відправлятимуть на вербування до невизначених ПВК. А це означає, що вплив "Вагнера" розширився також на елементи російської системи кримінального правосуддя.

На цьому наголосив також російський правозахисник Володимир Осєчкін. Він додав, що у виправно-трудових колоніях Росії залишається все менше ув'язнених. Воно й не дивно, адже усіх їх забирають до Пригожина.

Крім того, слова Осєчкіна підтверджують попередню оцінку аналітиків з Інституту. За словами правозахисника, мобілізація у Росії стала причиною збільшення дефіциту робочої сили на ринку праці країни-агресорки.

ПВК "Вагнера" уже конкурує з російським військом

Почнімо з того, що скоро вагнерівці мають шанси стати окремою армією. Їх планують оснастити літаками та важким озброєнням. На цьому зробили акцент аналітики з Інституту кількома днями раніше. Таким чином Пригожин зможе отримати ще більше повноважень на фронті.

Цікаво, що главу ПВК "Вагнера" цілком і повністю підтримує Кадиров. Він не лише співає дифірамби "кухарю Путіна", а й критикує вище військове керівництво. Ба більше, Кадиров бідкається на те, що його бійцям доводиться ледь не самотужки протистояти Силам оборони України на деяких напрямках.

Тим часом українські спецпризначенці ліквідували заступника начальника штабу "Вагнера". Крім того, захисникам нашої держави вдалося "затрофеїти" зброю того самого окупанта – АК-12.

Цікаво, що вагнерівці не втомлюються хизуватися вигаданими здобутками. Так, Пригожин повідомляв про максимальне наближення до Бахмута. Але це брехня, адже наші військові ще 24 жовтня відбили бетонний завод, розташований на околиці міста. Та й взагалі зуміли відкинути ворога на відстань, яку він долав упродовж кількох місяців.

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